Tenso acto de campaña con Karina Milei termina con forcejeos y al menos dos detenidos entre los asistentes

La secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, ha sufrido este jueves un accidentado acto de campaña en la provincia de Corrientes, que ha terminado con al menos dos detenidos entre los asistentes por golpes, empujones y forcejeos.

La presidenta de La Libertad Avanza (LLA) y hermana del mandatario argentino, Javier Milei, se ha visto obligada a acortar una actividad prevista para respaldar al candidato del partido a la Gobernación, Claudio Lisandro Almirón, a días de que tengan lugar las elecciones locales, y en la que ha estado acompañada por el presidente del Congreso, Martín Menem.

Así, han abandonado el lugar cuando se han producido gritos, empujones, golpes y agresiones a los periodistas congregados, que se han saldado con la detención de al menos dos personas por la Policía local, según han indicado medios como 'Página 12' y 'La Nación', que han apuntado a su vez a enfrentamientos entre militantes libertarios y opositores.

El incidente llega apenas un día después de que el presidente Milei haya tenido que ser evacuado cuando la caravana electoral en la que se desplazaba --acompañado por su hermana-- por la localidad de Lomos de Zamora, al sur de Buenos Aires, fue objetivo del lanzamiento de varias piedras, si bien las autoridades han afirmado que se encuentra "en excelente estado de salud" y trabajando normalmente".

El mandatario ultraderechista ha atribuido lo que ha descrito como una "lluvia de piedras" a la "desesperación" de quienes quieren acabar con su Gobierno y que habrían orquestado también una "opereta" de acusaciones de presunta corrupción.

EuropaPress

