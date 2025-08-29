Agencias

Las disidencias de 'Iván Mordisco' anuncian el secuestro siete personas, incluidos cuatro militares

El Estado Mayor Central (EMC) de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lidera alias 'Iván Mordisco' ha anunciado que ha secuestrado a cuatro militares, un agente de Policía y una persona, un menor de edad al que han identificado como miembro de un grupo paramilitar.

Las disidencias dirigidas por 'Mordisco' han indicado que los secuestros han tenido lugar entre finales de julio y de agosto, en un comunicado recogido por Caracol Radio en el que han difundido los nombres de todos los retenidos a excepción del menor.

Entre los rehenes identificados se encuentra el soldado Luis Hernán Quiguazú, si bien el Ejército colombiano ha denunciado que su cuerpo fue encontrado sin vida la semana pasada en el departamento de Huila. "Al crimen de lesa humanidad del secuestro de nuestros soldados, denunciamos el asesinato del soldado profesional Luis Hernán Quiguazu Quinto, quien fue privado de su libertad mientras se encontraba de permiso visitando a su familia, y posteriormente fue hallado muerto en zona rural de Nátaga, Huila", ha confirmado según recoge la emisora.

El grupo armado ha justificado el secuestro afirmando que "debido a las operaciones militares que se desarrollan contra las FARC en todo el territorio nacional, es entendible que la responsabilidad sobre su vida e integridad recae exclusivamente sobre el Estado colombiano y sus representantes".

En este sentido, ha criticado que el presidente del país, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, "de dientes para afuera hablan del apoyo de las fuerzas militares, pero los lanzan a la guerra en abierta cooperación y articulación con grupos paramilitares, fortaleciendo la doctrina paramilitar, y en momentos como estos los dejan tirados a la suerte".

