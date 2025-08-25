Agencias

Djokovic y Sabalenka cumplen en una apertura sin sorpresas del Abierto de Estados Unidos

El primer día de competencia presentó victorias contundentes de las principales raquetas, incluidas figuras como Novak Djokovic y Aryna Sabalenka, en una edición que introduce el arranque dominical y amplia la cobertura de la ronda inicial

Por Newsroom Infobae

Redacción Deportes (EE.UU.), 24 ago (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka y el serbio Novak Djokovic cumplieron en la jornada inaugural del Abierto de Estados Unidos de tenis, que por primera vez comenzó en domingo.

La organización del torneo decidió ampliar un día el torneo para extender la apretada agenda de la primera ronda a tres días.

"Fue increíble, de verdad, vivir por primera vez (el inicio de un torneo) en domingo por la noche. Nunca había empezado un torneo en domingo, y sin duda me encantaría que hubiera más comienzos así en el futuro", dijo Djokovic tras su partido.

El serbio, de 38 años y con 24 'grandes' en el palmarés, derrotó al estadounidense Learner Tien (50) por 6-1, 7-6(3) y 6-2 en dos horas y 25 minutos, un estreno que dejó al descubierto su falta de ritmo y problemas físicos.

También arrancó con victoria la número 1 de la WTA y defensora del título en Nueva York, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que se deshizo de la suiza Rebeka Masarova (108) por 7-5 y 6-1 en una hora y 21 minutos de partido.

No hubo sorpresas entre los principales favoritos, con triunfos de los estadounidenses Taylor Fritz (4) y Ben Shelton (6) en el cuadro masculino o de la también estadounidense Jessica Pegula (4) o de la italiana Jasmine Paolini (7) en el femenino.

Además, la británica Emma Raducanu ganó su primer partido en Nueva York desde la conquista del título de 2021 al derrotar por 6-1 y 6-2 a la japonesa Ena Shibahara. Raducanu (36) no participó en 2023 y en 2022 y 2024 quedó eliminada en primera ronda.

El español Alejandro Davidovich, actual número 18 del ranking ATP, tuvo un estreno plácido con el kazajo Alexander Shevchenko (91), al que derrotó por 6-1, 6-1 y 6-2 en una hora y 26 minutos.

"Hoy tuve un poco de suerte. Él cometió muchos errores y no hubo demasiados peloteos, así que gracias a Alexander no me cansé demasiado de cara al próximo partido", aseguró Davidovich en declaraciones a pie de pista al finalizar el duelo.

También avanzaron a la segunda ronda el español Pablo Carreño, que venció a su compatriota Pablo Llamas por 7-6(7), 6-4 y 6-2, y el argentino Tomás Martín Etcheverry, que eliminó al también argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-3, 6-2 y 6-0.

Además de Llamas y Ugo Carabelli, este domingo cayeron eliminados el español Roberto Carballés, el argentino Mariano Navone, el chileno Nicolás Jarry y el peruano Ignacio Buse. En el cuadro femenino, dijeron adiós la española Nuria Párrizas y la colombiana Camila Osorio.

Este lunes debutará este 2025 el español Carlos Alcaraz (número 2 del mundo) y lo hará ante el estadounidense Reilly Opelka (67).

