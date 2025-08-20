Álvaro Morata abre el álbum privado de su nueva etapa en Como con Alice Campello y sus hijos

Más enamorados y unidos que nunca tras superar la crisis que les llevó a anunciar su separación en agosto de 2024, Alice Campello y Álvaro Morata incician una nueva e ilusionante etapa con sus hijos en Italia -país natal de la influencer- tras el fichaje del futbolista por el F.C. Como 1907 después de su breve y convulso paso por el Galatasaray turco.

Fue el pasado enero, días después de hacer pública su reconciliación tras seis meses separados, cuando la pareja ponía rumbo muy ilusionada a Estambul después de que el delantero abandonase el Milán. Un sueño que se convirtió en pesadilla por la complicada relación del madrileño con el equipo turco, y que ahora han dejado atrás para vivir su particular 'Dolce vita' en la impresionante región italiana bañada por el Lago Como.

Recién llegada de Nueva York, tras una escapada con sus pequeños Alessandro y Leonardo (7), Edoardo (5), y Bella (2) a la Gran Manzana, Alice y Morata se han reencontrado en su nuevo hogar y han aprovechado un hueco en los entrenamientos del delantero con su nuevo conjunto -dirigido por su amigo Cesc Fàbregas- para hacer turismo por los alrededores del famoso lago.

Un plan muy especial para familiarizarse con la que será su casa a partir de ahora, y que Álvaro no ha dudado en compartir con sus seguidores en Instagram, abriendo el álbum familiar de sus primeros recuerdos familiares en Como. Instantáneas en las que, pendientes en todo momento de sus hijos y derrochando amor y felicidad a raudales, la enamorada pareja no solo ha navegado por la laguna -refugio de celebrities como George y Amal Clooney-, protagonizando un apasionado beso de película, sino que también han visitado uno de sus rincones más emblemáticos: los jardines de Villa d'Este en Cernobbio, una villa renacentista rodeada de jardines barrocos y mosaicos con siglos de historia.

Unas imágenes que reflejan la ilusión y la felicidad de Morata y Alice ante su nueva etapa después de haber residido en los últimos años en Turín, Madrid, Londres, Milán y Estambul, y de nuevo en el país natal de la modelo y empresaria, en el que se dieron el 'sí quiero' en el año 2017.