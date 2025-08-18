Luitingo rehace su vida tras romper con Jessica Bueno: "A mí me da igual lo que haga"

Después de poner punto final a su relación con Jessica Bueno hace poco más de un mes, Luitingo ha comenzado una nueva etapa personal en compañía de su actual pareja. La ruptura con la modelo andaluza, que se produjo tras meses de altibajos y dio lugar a un periodo de duelo complicado, ha supuesto un cambio radical en la vida de ambos. La modelo, por su parte, ha aprovechado este tiempo para recargar energías en Ibiza junto a sus seres queridos, disfrutando de unas vacaciones que le han permitido distraerse y sanar tras la separación.

De regreso en España tras su primer viaje juntos, el cantante ha mostrado una actitud positiva y centrada en el presente. "Feliz con mi familia, con todo el mundo, estamos bien. Pa'lante, alegre, corriendo, cantando. Y fuera lástima, fuera pena. Que ya bastante malamente lo hemos pasado y bastante hemos llorado ya", ha confesado el cantante.

Respecto a cómo afronta rehacer su vida tras el final de su relación, ha afirmado con firmeza: "Hombre, claro que se puede rehacer. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho, claro que sí. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo y ya está, y pa'lante".

Sobre su expareja, Luitingo ha preferido centrar su atención en su propio bienestar: "A mí me da igual lo que haga Jessica". En cuanto a las críticas que ha recibido ella, ha sido claro: "Que cada uno sabrá lo que hace con su vida, hija, de verdad. Bastante tengo yo con la mía ya".

Por último, ha defendido la privacidad de su novia actual: "Ella no quiere ser pública y hay que respetarla". Con estas palabras, el cantante subraya su deseo de seguir adelante, dejando atrás el pasado y apostando por una felicidad discreta y tranquila.