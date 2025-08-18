Incautan en un puerto panameño 107 kilos de droga con destino a Nueva Zelanda y Australia

Ciudad de Panamá, 18 ago (EFE).- La Policía Nacional de Panamá (PN) informó este lunes de la incautación de un cargamento de 107 kilos de droga, ocultos en contenedores en una terminal portuaria panameña del Pacífico y que tenían como destino Australia y Nueva Zelanda.

El alijo de estupefacientes estaba distribuido "en tres contenedores diferentes, uno de ellos procedía de Colombia con un trasbordo en Panamá y destino final Australia", según un comunicado de la Policía Nacional.

Los otros dos contenedores tenían una trazabilidad marcada desde Londres, también con trasbordo en Panamá y destino final Nueva Zelanda, anotó la Policía Nacional, que realizó esta acción en coordinación con la fiscalía antidrogas del Ministerio Público.

En Panamá el estupefaciente más incautado es la cocaína y los paquetes pesan alrededor de un kilo cada uno.

El país centroamericano es utilizado como ruta de tránsito para el tráfico internacional de drogas producidas en Sudamérica, con destino principalmente hacia EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa.

Durante 2024, en Panamá se decomisaron alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas, de acuerdo con datos oficiales. EFE