José Fernando consigue reunir a los Ortega Cano al completo para disfrutar de unas vacaciones en familia

Después de unas semanas marcadas por la tristeza y la polémica, José Fernando ha logrado reunir a la familia Ortega Cano en la costa gaditana, donde disfrutan de unos días de descanso y convivencia familiar en Costa Ballena. Lejos del foco mediático y de las recientes disputas, la familia ha optado por buscar la tranquilidad y la unión en este enclave veraniego, centrándose en compartir tiempo juntos y recuperar la calma tras los momentos difíciles vividos.

En estas jornadas de vacaciones han participado Gloria Camila, su pareja Álvaro García, su hermano José Fernando y los más pequeños de la familia, quienes han encontrado en Costa Ballena el lugar perfecto para desconectar y fortalecer los lazos familiares. José Ortega Cano, por su parte, ha preferido mantener un perfil más discreto y dejar el protagonismo de estos días en manos de los más jóvenes de la casa.

El gesto de José Fernando evidencia su deseo de contribuir al bienestar y la estabilidad de la familia, apostando por la serenidad y la unión en una etapa especialmente delicada para el clan Ortega Cano.

