Presidente de Irán dice que está abierto a negociar con EE.UU.

(Bloomberg) -- El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo a Tucker Carlson que su país sigue abierto al diálogo con Estados Unidos, pero que resulta difícil confiar en Washington tras los ataques del mes pasado.

“Creo que podríamos resolver muy fácilmente las diferencias y los conflictos con Estados Unidos mediante el diálogo y las conversaciones”, dijo Pezeshkian a Carlson en una entrevista en vídeo de casi 30 minutos realizada a través de un intérprete y emitida el lunes.

Pezeshkian afirmó que la administración Trump autorizó los ataques israelíes contra Irán que comenzaron el 13 de junio. A estos les siguieron los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes el 22 de junio. El presidente iraní añadió que el bombardeo israelí lo tenía a él y a algunos de sus colegas como objetivo directo mientras se encontraban en una reunión. Afirmó que el ataque fracasó, sin dar más detalles.

Israel mató a varios altos mandos militares y científicos atómicos iraníes durante la guerra de 12 días.

Irán y Estados Unidos se preparaban para su sexta ronda de negociaciones nucleares, mediadas por Omán, cuando Israel inició su campaña.

Pezeshkian fue elegido el año pasado. Aunque es poderoso, la mayoría de las decisiones estratégicas militares y de política exterior de Irán las toma el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Pezeshkian afirmó que los ataques estadounidenses “dañaron gravemente” la infraestructura y el equipo nuclear. En respuesta, Irán lanzó misiles contra una base aérea catarí utilizada por las fuerzas estadounidenses. No hubo heridos en la represalia, ya que Irán avisó a Estados Unidos y Catar para que pudieran evacuar la base.

“Hay una condición para reiniciar las conversaciones: ¿cómo vamos a volver a confiar en Estados Unidos?”, dijo Pezeshkian. “Entramos en las negociaciones, ¿cómo podemos estar seguros de que, en medio de las conversaciones, no se dará permiso al régimen israelí para atacarnos de nuevo?”.

Irán “no tiene ningún problema en volver a las negociaciones”, pero el país “se enfrenta ahora a una crisis que debemos dejar atrás”, añadió Pezeshkian.

La semana pasada, Irán suspendió la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, acusando al organismo de control de las Naciones Unidas de elaborar informes sesgados que, según funcionarios iraníes, sirvieron de justificación para los ataques de Israel.

Pezeshkian afirmó que Teherán sigue abierto a colaborar con la AIEA. Sin embargo, señaló que la reanudación de la supervisión por parte del organismo con sede en Viena tendrá que esperar hasta que se completen las evaluaciones de los daños.

