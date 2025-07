AIEA se retira de Irán y se agrava bloqueo informativo nuclear

(Bloomberg) -- Se dice que el organismo de control atómico de las Naciones Unidas retiró a sus últimos inspectores de Irán tras la aplicación de una nueva ley que penaliza la supervisión internacional, lo que profundiza el bloqueo informativo sobre el programa nuclear de Teherán.

Los últimos especialistas de la Agencia Internacional de Energía Atómica fueron retirados sanos y salvos de Teherán el viernes y trasladados a la sede de la agencia en Viena, según un diplomático occidental que pidió no ser identificado al hablar de información sensible. Es la primera vez desde que Irán comenzó a enriquecer uranio hace dos décadas que los inspectores de la AIEA, que realizaron casi 500 inspecciones en la República Islámica el año pasado, son expulsados del país.

Es probable que el retiro provoque rápidas reprimendas de los gobiernos occidentales, que han instado a Teherán a permitir la reanudación de las visitas de la OIEA desde el alto al fuego en la guerra entre Israel e Irán el mes pasado. En cambio, la decisión israelí de bombardear instalaciones nucleares y objetivos militares el 13 de junio ha levantado una barrera efectiva, poniendo fin a la supervisión de la capacidad de Irán para desarrollar un programa de armas.

Los 274 inspectores de la OIEA acreditados para llevar a cabo las inspecciones habían estado verificando la ubicación de los 409 kilogramos de uranio casi apto para fabricar bombas de Irán, la que ahora se desconoce.

Irán ha acusado al organismo de control de ser cómplice del ataque de Israel contra sus instalaciones nucleares, una acusación que ha negado el director general de la OIEA, Rafael Mariano Grossi. El enviado de Teherán en Viena afirmó que los ataques, a los que se sumaron las fuerzas estadounidenses el 22 de junio, han causado un daño irreparable al Tratado de No Proliferación Nuclear.

Aunque Irán aún no ha abandonado el TNP, puede argumentar que tiene derecho a suspender la supervisión en virtud de las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que permite a los signatarios retirar su cooperación si se violan sus derechos. Está ampliamente reconocido a nivel internacional que los ataques contra instalaciones nucleares violan las normas jurídicas.

El hecho de que los argumentos jurídicos de Irán tengan o no peso en la OIEA o fuera de ella puede influir en el mantenimiento o no del alto al fuego entre la nación del golfo Pérsico e Israel. Los combates cesaron el 24 de junio tras 12 días, pero ninguna de las partes ha descartado reanudar las hostilidades.

Para ayudar a disuadir un nuevo ataque, Irán podría utilizar la incertidumbre sobre el paradero de su uranio altamente enriquecido para intentar guiar los acontecimientos. Para que Estados Unidos e Israel puedan conocer el estado y la ubicación de las reservas, será necesario llevar a cabo inspecciones físicas y verificaciones, muy probablemente mediante un acceso negociado para la OIEA.

