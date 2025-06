JBS debuta en Wall Street con el pasado de los Batista a cuestas

(Bloomberg) -- Los hermanos Wesley y Joesley Batista ayudaron a convertir un modesto matadero brasileño fundado por su padre en la mayor empresa cárnica del mundo, gracias a casi dos décadas de adquisiciones estratégicas. En el camino, confesaron haber sobornado a cientos de políticos, pasaron varios meses en prisión y provocaron la indignación de los ambientalistas.

Ahora, estos dos multimillonarios que controlan una empresa valorada en US$15.200 millones, tendrán que convencer a los inversionistas internacionales de que los problemas de gobernanza y otras preocupaciones quedaron atrás, mientras se embarcan en una nueva aventura que se ha estado gestando durante años: cotizar en la bolsa estadounidense.

Se espera que JBS NV comience a cotizar en Nueva York el jueves, tras más de una década de intentos fallidos. El éxito del debut pondrá a prueba si los inversionistas pueden pasar por alto la tumultuosa historia de los hermanos Batista y centrarse en su visión de acuerdos más llamativos, impulsados por el acceso al capital que proporcionará la bolsa estadounidense.

“Hay una diferencia entre ser una empresa estadounidense que cotiza en bolsa y ser una empresa de un mercado emergente: estás en categorías diferentes”, señaló Benjamin Theurer, analista de Barclays Plc. Cotizar en Nueva York y tener mayor acceso a los mercados de capitales será “muy positivo” para el crecimiento, afirmó. Sin embargo, algunos inversionistas que analizan el historial de la empresa y su historial medioambiental “quizás no estén dispuestos a asumir ese riesgo”.

Para aquellos dispuestos a arriesgarse, las posibles recompensas son tentadoras.

Los Batista se han ganado la reputación de ser negociadores agresivos. Tras la salida a bolsa de la empresa en Brasil en 2007, JBS inició una intensa campaña de compras en EE.UU. En tres años, adquirió el productor de carne de res y cerdo Swift & Co., la unidad de envasado de carne de vacuno de Smithfield Foods Inc. y el procesador de pollo Pilgrim’s Pride. Otras adquisiciones incluyeron el negocio de carne de cerdo de Cargill Inc. en EE.UU. y el proveedor avícola británico Moy Park en 2015.

Muchos ven el próximo paso de la empresa como un giro más fuerte hacia los productos cárnicos de marca, que normalmente ofrecen márgenes más altos y más estables que la carne como producto básico.

JBS lleva años con los ojos puestos en empresas estadounidenses que producen alimentos con valor agregado, como salchichas de marca y comidas listas para consumir, productos elaborados por compañías como Hormel Foods Corp. Recientemente se retiró de las negociaciones para comprar Oscar Mayer, la división de hot dogs de Kraft Heinz, según fuentes con conocimiento directo del asunto que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.

Operaciones de ese tipo estarán casi con certeza entre las ambiciones de los hermanos Batista, en la medida que cuenten con nuevo capital para fortalecer su estrategia de expansión.

Además, la salida a bolsa en EE.UU., junto con la normativa más estricta del país, podría permitir a JBS reducir el descuento con el que cotiza frente a sus rivales. Si los inversionistas valoraran cada dólar de ganancias de la empresa igual que lo hacen con su competidora Tyson Foods Inc., el valor de mercado de JBS se duplicaría aproximadamente.

Las acciones de JBS fueron deslistadas de la bolsa brasileña la semana pasada, tras cerrar los últimos cinco años con una ganancia del 86%. Es un repunte impresionante, teniendo en cuenta que en 2017 JBS se vio sumida en el caos después de que Wesley y Joesley Batista admitieran haber sobornado a funcionarios como parte de un enorme escándalo de corrupción.

Hace menos de una década, los hermanos pasaron varios meses en prisiones brasileñas acusados de uso de información privilegiada tras confesar los sobornos. Como parte de un acuerdo con la fiscalía, traicionaron a una red de políticos que habían cultivado durante años, entregando supuestas pruebas legales contra el entonces presidente Michel Temer. El escándalo sacudió al país y provocó una de las mayores caídas bursátiles de la historia moderna de Brasil, una jornada que desde entonces se conoce como “el día de Joesley”.

Los hermanos debieron retirarse de sus cargos ejecutivos en la empresa y no volvieron a integrar la junta directiva de JBS hasta 2024, después de su absolución en el caso de uso de información privilegiada.

“Como miembros de la junta directiva, Wesley y Joesley Batista aportan décadas de experiencia en la industria alimentaria. Desempeñaron un papel clave en la modernización de JBS y lideraron la estrategia de crecimiento”, declaró JBS en respuesta a preguntas de Bloomberg News. “Su liderazgo contribuyó al aumento de las inversiones, la mejora de los resultados operativos, una mayor rentabilidad para los accionistas y la expansión global de la compañía”.

La cotización en EE.UU., que los accionistas minoritarios aprobaron el mes pasado por un estrecho margen, ahora reforzará el control de los hermanos sobre la empresa. La reestructuración crea una estructura accionaria de doble clases que, según un documento presentado, otorgará a los Batista casi el 85% de las acciones con derecho a voto, frente al 48% anterior.

Las acciones de doble clase, emitidas por más de 20 empresas del índice S&P 500, entre las que se encuentran Meta Platforms Inc. y Alphabet Inc., así como la empresa familiar Tyson Foods, permitirán a los Batista recaudar fondos sin ceder el control, lo que aumentará la capacidad de la empresa para realizar grandes adquisiciones. Sin embargo, las acciones con derecho a voto preferente también agravan las preocupaciones que existen desde hace tiempo sobre la gobernanza de la empresa, según Glass Lewis & Co., que aconsejó a los inversores minoritarios que no respaldaran la cotización en Nueva York.

“La participación de la empresa y de Joesley y Wesley Batista en múltiples escándalos de alto perfil ha empañado la reputación de la empresa, socavando la confianza de las partes interesadas y representando un riesgo significativo para su posición competitiva”, escribió Glass Lewis el mes pasado en su recomendación de voto.

Los Batista realizaron pagos ilícitos por un total de aproximadamente US$150 millones entre 2009 y 2015, según un acuerdo alcanzado en 2020 con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. Entre ellos se incluyen sobornos a cambio de apoyo para obtener financiación del banco estatal de desarrollo de Brasil. En 2020, la sociedad holding de la familia Batista se declaró culpable de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y acordó pagar 256 millones de dólares en multas penales, según documentos judiciales.

