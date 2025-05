Aerolínea Azul se acoge al Capítulo 11 de quiebras en EE.UU.; acciones se hunden

(Bloomberg) -- Azul SA se declaró en quiebra, convirtiéndose en la última gran aerolínea brasileña en solicitar protección frente a sus acreedores, tras más de un año enfrentando el aumento de los gastos y el impacto persistente de la pandemia en el sector aéreo.

La aerolínea inició un proceso de reestructuración voluntaria en Estados Unidos bajo el Capítulo 11, que incluye una financiación de aproximadamente US$1.600 millones durante el proceso, según informó Azul en un comunicado este miércoles. La empresa busca reducir su deuda en más de US$2.000 millones y captar alrededor de US$950 millones en nuevas aportaciones de capital al salir de la reestructuración.

Una vez finalizado el proceso, Azul señaló que reembolsará la financiación con ingresos provenientes de una oferta pública de acciones de hasta US$650 millones, respaldada por “socios financieros clave”. United Airlines Holdings Inc. y American Airlines Group Inc. planean invertir hasta US$300 millones en capital, sujeto a ciertas condiciones, según documentos presentados.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“Estos acuerdos marcan un importante avance en la transformación de nuestro negocio, que nos permite emerger como líder del sector en los principales aspectos de nuestra actividad”, declaró el director ejecutivo, John Rodgerson, en el comunicado.

Los ADR de Azul se desplomaron hasta un 40% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York, antes de ser suspendidos. Tras reanudarse la cotización, la caída se moderó. En São Paulo, la acción se hundía un 12% y los bonos en dólares prolongaban sus pérdidas.

Reelaboraciones fallidas

La solicitud de quiebra bajo el Capítulo 11 se produce tras un prolongado intento de Azul por sanear sus finanzas. En el último año, la aerolínea renegoció contratos con arrendadores, canjeó deuda y recaudó cientos de millones en efectivo. También buscaba financiación adicional de bonistas mediante una oferta complementaria de acciones para mejorar su estructura de capital.

No obstante, esos esfuerzos fracasaron ante las difíciles condiciones económicas en Brasil —con las tasas de interés en su nivel más alto en dos décadas— y las presiones cambiarias en un contexto de mayor volatilidad en los mercados de divisas, lo que afectó la posición de caja de Azul.

Los bonos y las acciones de Azul han sufrido fuertes caídas en 2025. Las acciones, tanto en São Paulo como en Nueva York, acumulan una baja de alrededor del 70% en el año, alcanzando mínimos históricos. Sus bonos en dólares con vencimiento en 2028 han generado pérdidas del 62% para los inversores, el peor desempeño entre empresas de mercados emergentes.

S&P Global Ratings rebajó recientemente la calificación crediticia de Azul a CCC-, con perspectiva negativa, debido a la erosión de su liquidez y una “quema de efectivo significativa”.

“La empresa se enfrenta a importantes salidas de caja relacionadas con los elevados gastos financieros y de arrendamiento”, escribieron los analistas liderados por Amalia Bulacios en una nota del 20 de mayo. “Creemos que el acceso a financiación adicional está muy restringido tras las dos reestructuraciones de deuda de los últimos años”.

Con la solicitud de quiebra, Azul se convierte en la última de las tres aerolíneas dominantes de Brasil en acogerse a protección frente a sus acreedores. Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA hizo lo propio en enero de 2024, un proceso del que espera salir en junio. Latam Airlines Group SA, junto con Avianca Holdings SA y Grupo Aeroméxico SAB, se declararon en quiebra en 2020.

Nota Original: Azul Files for Chapter 11 Bankruptcy Protection in US (1)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en DAYB

--Con la colaboración de Eliza Ronalds-Hannon y Leda Alvim.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.