María del Monte, su reacción ante los delitos a los que se enfrenta su sobrino, Antonio Tejado, por el robo en su casa

La situación judicial de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, atraviesa uno de sus momentos más delicados. El juez del caso lo ha señalado como presunto cerebro y cooperador necesario del asalto y robo con violencia en la vivienda de la artista, situándolo como pieza clave en la organización criminal que perpetró el golpe hace casi dos años.

En este contexto, María del Monte ha ofrecido su primera reacción pública tras conocer los delitos a los que tendrá que hacer frente su sobrino. Fiel a su discreción, la cantante ha evitado pronunciarse directamente sobre Tejado o la decisión del juez, pero sí ha querido compartir un mensaje de gratitud y reflexión: "La vida es preciosa y la vida hay que vivirla todos los días. Y darle gracias a cada día que amanece. Y los que tenemos salud, no olvidar que hay mucha gente que lo está pasando mal. Y disfrutar de cada día".

Por otro lado, ha querido agradecer también el apoyo recibido en estos momentos difíciles: "Yo le doy gracias a Dios y gracias a la vida por el cariño de todo el mundo, de verdad, porque el cariño ni se compra ni se vende".

Preguntada por su estado de ánimo y el de su mujer, Inmaculada Casal, la artista ha respondido escuetamente: "Bien". Sin embargo, no ha podido ocultar cierta incomodidad al ser cuestionada sobre el caso y ha zanjado con firmeza: "Yo no voy a decir nada y no tengo que hacer valoraciones de nada, lo siento".

Mientras tanto, la defensa de Antonio Tejado, encabezada por Fernando Velo, mantiene que su cliente "está bien" y que cumplirá estrictamente con las medidas cautelares impuestas por el juez, insistiendo en que todo lo que tengan que decir lo harán ante el juzgado. El futuro judicial del sobrino de María del Monte sigue abierto, a la espera de que se cierre la instrucción y se fije la fecha del juicio.