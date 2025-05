La crisis climática, la olvidada de los grandes partidos en las elecciones en Portugal

Carlos Caselles Calle

Lisboa, 10 may (EFE).- La crisis climática apenas ocupa el debate político previo a las elecciones del 18 de mayo en Portugal, pese a ser uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos por la vulnerabilidad de la Península Ibérica frente a las sequías, inundaciones y otros fenómenos medioambientales extremos.

Un reciente estudio del Banco Europeo de Inversiones (BEI) revela que dos de cada tres portugueses consideran "prioritario" adaptarse al calentamiento global: una realidad para la que los partidos mayoritarios no tienen un plan eficaz, denuncian expertos y activistas.

El conservador Partido Socialdemócrata (PSD), del primer ministro Luís Montenegro, y el Partido Socialista (PS), liderado por Pedro Nuno Santos, dedican 24 y 38 páginas, respectivamente, a esta cuestión en sus programas, pero apenas proponen medidas concretas.

El presidente de la asociación ecologista ZERO, Francisco Ferreira, dijo a EFE que ambos comparten "objetivos correctos a largo plazo", como la descarbonización o las emisiones cero, pero "se contradicen" en la forma de lograrlos.

Para el experto, el caso "más evidente" es la movilidad por carretera, responsable del 73 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea en 2022, según los últimos datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA).

"Por un lado, el Gobierno se compromete a promover el transporte ferroviario −menos contaminante que el tráfico rodado− y, por el otro, elimina peajes y ofrece incentivos fiscales a las empresas que facilitan coches a sus trabajadores", lamentó Ferreira, que afea a las autoridades su "falta de coherencia".

La tercera fuerza a nivel nacional, la formación ultraderechista Chega, niega la crisis climática y aboga por "despolitizar" el problema, algo con lo que votantes como David Gomes no están de acuerdo.

A este joven de 26 años lo que más lo que más le inquieta es la gestión del agua, un bien "cada vez más escaso", como comentó a EFE mientras caminaba por la zona de Campo Pequeno, de Lisboa.

"También me preocupan las sequías o la contaminación del aire", temas a los que no cree que ningún partido preste la atención que merecen porque "no son algo que dé votos".

A pocos metros, otra votante, Rita Aveiro, aseguró que su mayor preocupación es que cada vez hace más calor.

En 2024 la temperatura media en Portugal creció casi un punto (0,94 grados centígrados) frente a la del período 1981-2010 hasta alcanzar los 16,49 °C, indica el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

Se trata del cuarto registro más cálido de toda la serie histórica en el país, que comenzó en 1931 y donde cuatro de los cinco años más calurosos pertenecen al último lustro (2020, 2022, 2023 y 2024).

"Lo normal a estas alturas del año no es estar en manga corta”, afirmó Aveiro, que regalaba, como parte de una acción promocional, kombuchas de una marca local.

En Campo Pequeno, la falta de árboles hace que en un día de calor intenso la temperatura sea hasta 2 °C más alta de lo que marcan los termómetros, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Lisboa.

La portavoz de la plataforma ecologista Climáximo Matilde Valim, consideró, en declaraciones a EFE, que este efecto de isla de calor, que tiene distintos niveles en la capital, demuestra "el suspenso" en gestión de la emergencia climática por parte de los distintos Gobiernos lusos desde la firma del Acuerdo de París en 2015.

En su opinión, la respuesta pasa por poner fin a la economía fósil antes de 2030 y no permitir más proyectos que emitan gases contaminantes, como el nuevo aeropuerto de Lisboa, previsto para 2037.

Pese a que ni el PSD, el PS y Chega concretizan en sus programas, hay otros partidos minoritarios como el ecologista Livre y el animalista PAN que colocan como prioridad la lucha contra la crisis climáticas y la adaptación.

Uno de los cuatro diputados de Livre en la pasada legislatura, Jorge Pinto, dijo a EFE que "desde el Acuerdo de París no ha habido la inversión necesaria para una cosa ni para otra".

"Tampoco la imaginación ni la ambición necesarias para transformar la economía", añadió el político, que aboga por una "reindustralización" centrada en la producción y almacenamiento de energías renovables que traiga actividades de alto valor añadido a Portugal. EFE

(foto) (vídeo)