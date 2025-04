María José Cantudo da un potente consejo a Terelu Campos ante su debut como actriz

Llevábamos meses sin ver a María José Cantudo que, retirada de la vida pública y alejada de las polémicas, se convertía en noticia hace unos días después de que la también actriz María José Nieto haya revelado que se ha visto obligada a subastar su casa para pagar a la artista después de que la Justicia le haya dado la razón 20 años después de la demanda que interpuso por difamación, calumnia y derecho al honor en 2003 por acusarla de cantar en playback en algunas de sus películas.

Tras esta victoria en los tribunales, Cantudo ha reaparecido en una de sus citas más especiales del año, la procesión del Cristo de los Alabarderos en Madrid, que no se ha perdido ni siquiera en sus peores momentos de salud tras ser intervenida de la espalda y de estar varios meses sin poder caminar.

Muy emocionada, vestida completamente de negro con un elegante look con su larga melena oscura semirecogida con un gran lazo, y acompañada por una amiga, la actriz ha cumplido con la tradición en el Palacio Real de Madrid, siguiendo los pasos de la procesión entre aplausos de la multitud y con el himno de España sonando de fondo.

"Es un día muy importante, y como siempre que vengo me siento tan bien, tengo que estar aquí con mi Cristo" ha expresado conmovida, recordando cómo "a los seis meses de operarme lo traje hasta aquí. Y ahora he hecho un esfuerzo también y aquí estoy. Yo le he dicho a mi señor, lo tengo que llevar yo hasta aquí".

Como desvela, se encuentra "muy bien" en esta etapa marcada por su lejanía del foco mediático en la que, como nos ha contado, "tengo mucho jaleo, mucho lío, con muchos premios, que estoy muy encantada y con muchas obras. Sabes que yo soy la mujer que tira muchos tabiques y entonces siempre tengo algún tabique que tirar. Me gusta hacer cosas bonitas y si hay algo feo pues lo intento mejorar".

"Yo eso no quiero hablar ya, es una cosa muy antigua. Yo lo único que te digo es que cuando las personas tienen la razón, todos los que inventan cosas, pues luego tienen... la justicia está ahí para eso. Y entonces, tarde o temprano, yo siempre he creído en la justicia. Tarda mucho, pero llega" ha afirmado cuando le hemos preguntado por su victoria en los tribunales frente a María José Nieto.

"No ha pagado, y a la hora de la verdad, como no ha pagado, pues se le tiene que pedir. Yo de eso no quiero hablar ¿sabes? Porque en el fondo no es bueno, sobre todo porque no me apetece que... Sobre todo los que no saben el daño que hacen, ¿sabes? Cómo hacen mucho daño. Para mí esto es terrible. Lo que no tenían que haber hecho es hacerme daño hace 20 años. Y así, pues ya está" ha sentenciado rotunda, dejando claro que no piensa perdonar a la actriz a pesar de que se vea obligada a subastar su casa para pagarle.

Y es que como confiesa, "todo sale bien y en este momento de mi vida ya tengo cosas más importantes que esas de... Y se queda ahí ya, para mí no tiene importancia. Yo para atrás ni para un impulso".

¿Se plantea escribir sus memorias? Como asegura "no", porque "a mí no me gusta nunca hablar nada más que de mí. Y entonces aunque tengo tantas cosas que contar, ¿tú crees que me verás a mí hablar de la gente? Además mi vida es muy bonita. Si Si tuviera que escribirla, le escribiría una cosa muy bonita".

"Yo cosas raras no tengo. En mi vida ha sido de trabajar mucho, de luchar mucho, de cuidar a mi hijo, a mi familia. Yo no tengo esas cosas raras de nada. Entonces, ¿yo qué voy a contar? Si yo no he tenido nada de nada, pues puedo contar cosas muy bonitas. Que he hecho muchas películas, que he trabajado mucho, que he conocido gente estupenda. Muchos actores estupendos, muchos directores estupendos. Y eso, pues ya está. Pero cosas raras... Es que yo no tengo nada que contar así que le interese a la gente. Y yo, si tuviera algo que decir, es que nunca, nunca lo diría" insiste, revelando tajante que "no hay dinero en el mundo que me haga a mí hablar de algo que no debo".

MARÍA JOSÉ CANTUDO DA UN CONSEJO A TERELU CAMPOS ANTE SU DEBUT COMO ACTRIZ TEATRAL

El próximo abril Terelu Campos debutará como actriz teatral con la obra 'Santa Lola' en Valladolid. Con una trayectoria de varias décadas sobre los escenarios María José le ha dado un potente consejo: "En la vida uno tiene que hacer de todo. Si ella se cree capacitada para meterse en un escenario, que lo haga. Yo pienso que luego el público dirá, porque el público es el que tiene la última palabra. Pero ella, si se cree capacitada para estar y eso, a mí me parece muy bien que lo intente".

"La conozco y a su madre le tenía mucho cariño, y le deseo todo lo mejor. Que triunfe, que tenga suerte, que haga televisión, que haga cine, que haga teatro. Todo el mundo que sea feliz" ha añadido, defendiéndola de las críticas de soberbia y prepotente. "Yo pienso que todo el mundo dice cosas feas de la gente. Yo nunca tuve con ella ningún problema, ni la vi que le tuvieran que mover nada. A lo mejor se lo movían en otro momento, bueno, delante de mí no" ha asegurado.

Por último, Cantudo no ha querido pronunciarse sobre la demanda que el Rey Juan Carlos ha interpuesto contra Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen para defender su honor, pero sí ha reconocido que es monárquica y que tiene un gran aprecio al Emérito: "Yo quiero a mi país y quiero a todos los españoles. A todos. A Don Juan Carlos pues también, me he criado con él. Yo cuando vine a Madrid, cuando yo tenía uso de razón, pues cuando salió el Rey, ¿cómo no vas a tener cariño a una persona que ha estado toda tu vida?".