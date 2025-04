Comisario UE urge a invertir en defensa porque aún hay tiempo de evitar guerra con Rusia

Bruselas, 22 ene (EFE).- El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, afirmó este miércoles que la Unión Europea (UE) “aún tiene tiempo” de evitar un conflicto con Rusia si mantiene su apoyo a Ucrania e incrementa su gasto militar a modo de disuasión.

“La buena noticia es que aún estamos a tiempo de disuadir la agresión rusa y evitar una guerra europea (…) Aún podemos disuadir la agresión rusa en Europa. Podemos aprender de la historia si nuestros abuelos lo hicieron”, indicó Kubilius durante una conferencia de la Agencia Europea de Defensa.

En primer lugar, el comisario vio necesario continuar el apoyo militar a Ucrania y a su industria, así como su integración con la europea.

En segundo, dijo que se puede “disuadir la agresión asegurándonos de que las fuerzas militares de nuestros Estados miembros de la Unión Europea tienen las armas que necesitan”.

“Tenemos que movilizar nuestras finanzas para que coincidan con nuestras necesidades de defensa; si no entendemos esto, (el presidente ruso, Vladímir) Putin lo hace”, comentó.

Según dijo, Putin ha señalado a las Fuerzas Armadas rusas que “no tenemos restricciones de financiación”.

“Los costes de disuasión son altos, pero los costes de luchar en una guerra son más altos, como los ucranianos están descubriendo cada día; cada euro que gastemos en defensa hoy salvará vidas mañana”, señaló.

Afirmó que, de acuerdo a informes de inteligencia, “si no hacemos nada, dentro de cinco años Rusia puede estar preparada para un enfrentamiento militar con la OTAN y la Unión Europea”.

Kubilius destacó de hecho que la UE “ya está siendo atacada”, teniendo en cuenta el incremento de los ataques híbridos procedentes de Rusia, que está dirigiendo “una nueva generación de guerra contra nosotros”.

“Si no hacemos nada, a estos ataques guiados podrían seguir ataques militares. No debería haber dudas sobre las intenciones de Putin. Putin puede que no se detenga en Ucrania”, recalcó, y se refirió en concreto a que podría buscar la “anexión” o la “ocupación de partes de Europa”.

También indicó que Rusia “no está sola” y Corea del Norte e Irán “están en el mismo eje de autoritarios agresivos”, y que “China no está lejos detrás”.

Por su parte, el ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umerov, intervino en la conferencia de manera virtual y aseguró que en la actualidad Kiev "no solo está luchando por su propia libertad y soberanía, sino también por el futuro de Europa".

Asimismo, dijo que para conseguir una paz "justa y duradera" se necesita "demostrar al Kremlin que cualquier intento adicional de continuar con la agresión no llevará a ninguna parte".

"Esto requiere decisiones estratégicas eficaces y poderosas. Esto significa que Europa necesita incrementar la inversión en su propia producción de equipamiento crítico y militar, sistemas de defensa aérea y de misiles, vehículos blindados", indicó.

Además, alertó de que hay una falta de financiación para "aprovechar por completo la industria de la defensa ucraniana".

"En 2025 nuestra capacidad ascenderá a 34.000 millones de euros, mientras que la financiación que tenemos es de 16.000 millones de euros. La diferencia que tiene que ser financiada es de 18.000 millones de euros", explicó.

"Para la creación de capacidad de defensa a largo plazo, les pedimos que nos ayuden a cerrar esta brecha existente en la financiación, facilitar la transferencia de tecnología y establecer una asociación estratégica con nuestra industria", resaltó. EFE