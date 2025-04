Suecia golea 30-42 a Chile, pero deja dudas en defensa

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- La selección de Suecia ganó este sábado por 30-42 a la de Chile, selló su billete para la segunda fase del Mundial de Croacia, Dinamarca y Noruega y se jugará el próximo lunes con España la posibilidad de acceder con pleno de puntos al siguiente turno.

Un abultado marcador que no reflejó, sin embargo, los numerosos problemas defensivos que el conjunto escandinavo sufrió en la primera parte, como atestiguó el ajustado 19-20 favorable al equipo sueco con el que se cerraron los primeros treinta minutos de juego.

Goles y más goles que acentuaron las dudas que ya existen sobre la solidez defensiva de los de Michael Apelgren en ausencia de los lesionados Oscar Bergendhal y Max Darj.

Bajas a las que se sumó, esta vez por decisión técnica, la ausencia del veterano portero Andreas Palicka al que el seleccionador sueco dio descanso pensando en el decisivo partido del próximo lunes con España.

Pero sin Palicka bajo palos y sin Bergendhal y Darj en el eje de la zaga, el equipo sueco sufrió lo indecible para contener el ataque del conjunto chileno, liderado por los veteranos Erwin Feuchtmann, que cerró el choque con siete dianas, y Rodrigo Salinas, autor de cinco tantos.

Dificultades defensivas que desaparecieron por completo en la segunda mitad, en la que Suecia acabó con cualquier posibilidad de sorpresa con un parcial de 1-5 en los cinco primeros minutos que situó a los escandinavos con una ventaja de cinco tantos (20-25).

Una renta que ya no dejó de crecer a favor del conjunto sueco que no desaprovechó el cansancio de los jugadores chilenos para lograr un abultado marcador (30-42), que no puede ocultar los problemas defensivos del primer tiempo. EFE