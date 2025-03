Alejandra Martos, resignada ante la posibilidad de que Raphael continúe ingresado en Nochebuena

A pesar de que las noticias desde el Hospital 12 de Octubre son buenas y Raphael se encuentra muy bien, deseando irse a casa tras sufrir un accidente cerebrovascular el pasado 17 de diciembre, los médicos han decidido que por el momento continúe ingresado mientras le realizan más pruebas para determinar el origen de su episodio isquémico transitorio una vez que se ha descartado que haya tenido un ictus.

En las últimas horas se ha publicado que el cantante de Linares podría recibir el alta este martes por la mañana para poder pasar así Nochebuena en su domicilio con su familia, pero como ha asegurado Alejandra Martos al abandonar el centro médico este domingo a última hora de la tarde tras pasar todo el día con su padre, todavía no saben nada.

"No hay novedad, no tenemos ni idea. Cuando los médicos consideren que se puede ir a casa, pues a casa. Ya me gustaría decirte otra cosa" ha explicado la hija del artista. "De momento no hay conclusión, entonces no te puedo decir mucho más" ha añadido, revelando que por el momento los médicos no han determinado la causa del accidente cerebrovascular y ese podría ser el motivo por el que todavía no ha recibido el alta hospitalaria a pesar de estar bien.

Algo que ha reiterado su hija, asegurando que Raphael "está bien, está tranquilo, pero a veces las cosas son más largas de lo que quisiéramos y ya está". "Hay que ser paciente, ir paso a paso y ya está. De verdad, no sabemos nada todavía. A ver si mañana podemos saber algo. Y si no toca estar en Nochebuena, pues no toca. No pasa nada, lo importante es que esté bien" ha admitido resignada, dejando entrever que todavía no está claro si el cantante podrá celebrar las Navidades en casa.