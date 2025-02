(Previa) Mourinho se cruza en el camino del Athletic hacia el 'Top 8' de la Liga Europa

El Athletic Club visita el Ulker Stadium de Estambul este miércoles (16.30 horas) para medirse al Fenerbahce turco de José Mourinho, en la sexta jornada de la fase liga de la Liga Europa, con el objetivo de lograr el sexto triunfo consecutivo y prácticamente sellar su pase a los octavos de final de la competición a falta de dos jornadas.

El Athletic Club de Ernesto Valverde vuela a estas alturas de temporada. El equipo rojiblanco está inmerso en su mejor racha de victorias consecutivas de la temporada (6) y ya encadena 10 encuentros sin conceder la derrota. Ahora, los 'Leones' afrontan una de las visitas más exigentes de esta fase de liga en la que se mantiene invicto y se encuentra colocado en la segunda posición de la tabla clasificatoria igualado a 13 puntos con el líder, la Lazio.

En Estambul espera el Fenerbahce de un viejo conocido, José Mourinho. El extécnico del Real Madrid volverá a cruzarse en el camino del Athletic Club, ante el que ha ganado los seis encuentros que ha dirigido. Ahora, el escenario parece propicio para que los vizcaínos se impongan por primera vez al técnico portugués, que tiene al equipo turco en la segunda posición de la Superliga turca y 15º con 8 puntos en la Liga Europa.

Hasta el momento, no se le ha dado especialmente bien sus salidas a Turquía al equipo rojiblanco, que de cuatro encuentros en territorio otomano cayó derrotado en tres, consiguiendo su único triunfo en la Copa de la UEFA en 1985 ante el Besiktas. Además, de los once partidos que ha jugado como local el Fenerbahce esta temporada, tan solo el Galatasaray ha conseguido doblegarlo.

Y para poner fin a esa racha, los de Valverde necesitan la mejor versión de Nico Williams, que llega al Ulker Stadium descansado después de rotar ante el Villarreal. El pequeño de los Williams está siendo el más determinante del Athletic en la Liga Europa, donde ya suma un gol y tres asistencias, además de ser el jugador con más regates cada 90 minutos (5,2).

Además del extremo, todos los jugadores de ataque del Athletic llegan en un gran momento de forma al partido. Gorka Guruzeta, Oihan Sancet, Alex Berenguer e Iñaki Williams se han reencontrado con el gol en los últimos partidos, y solo Álvaro Djaló, que podría entrar en la alineación tras no disputar minutos en los últimos dos partidos, no ha conseguido ver puerta en el mes de diciembre. Sin embargo, las expectativas con el que fue el fichaje más caro del verano para el Athletic siguen siendo altas.

Valverde también optará por realizar rotaciones en el resto de posiciones del campo debido a la exigencia del calendario --el Athletic jugará en Estambul su sexto partido en 17 días--. Así, se prevé que Andoni Gorosabel y Adama Boiro regresen a los laterales, así como la incorporación de Yeray Álvarez en el eje de la zaga para dar descanso a Vivian, mientras que en el centro del campo, Mikel Jauregizar, que fue suplente ante el Villarreal, volvería a formar en el doble pivote junto a Beñat Prados o Ruiz de Galarreta.

En cuanto al conjunto turco, Mourinho no podrá contar con uno de sus jugadores importantes en el centro del campo, el brasileño Fred, que vio la tercera amarilla ante el Slavia de Praga y se perderá el partido por sanción. Tampoco estarán los lesionados Jayden Oosterwolde y Mert Yandas, en un once en el que sí podría estar viejos conocidos como el portero internacional croata Dominik Livakovic, el serbio Dusan Tadic, el ex del Sevilla Youssef En-Nesyri, su compatriota Sofyan Amrabat o el puñal francés Allan Saint-Maximin.