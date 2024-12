'Mufasa', la gran película de las navidades, con permiso de 'Sonic' y de Bob Dylan

Alicia García de Francisco

Madrid, 8 dic (EFE).- En 1994, 'The Lion King' fue el filme más taquillero del año. Ahora llega a los cines 'Mufasa', una nueva versión, de acción real, que aspira a batir récords y a ser el gran título de estas navidades, por delante de 'Sonic 3' y de la esperada película sobre Bob Dylan, con Thimotée Chalamet.

Tras un noviembre potente, en el que se han estrenado algunos de los títulos más esperados del año, como las segundas entregas de 'Gladiator' y 'Moana', o la adaptación del multipremiado musical 'Wicked', las navidades apuestan claramente por el público infantil, aunque habrá cine para todos los gustos.

La gran estrella de este año es, sin duda, la nueva versión de 'The Lion King', un prodigio de acción real que se estrena la semana antes de la Navidad y que Disney ha confiado a un director, a priori, muy alejado de este tipo de cine: Barry Jenkins, responsable de 'Moonlight' (2016) y siempre comprometido con historias relacionadas con la población de color.

Cuatro años ha dedicado Jenkins a este proyecto, para el que se que ha utilizado la tecnología más avanzada, que cuenta con canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda y que entre las voces de los personajes en su versión en inglés están desde Beyoncé (como Nala) y su hija Blue Ivy, a Seth Rogen, Thandiwe Newton o Donald Glover.

El reinado de la taquilla está claro, pero hay algunos títulos que tratarán de dar batalla, como 'Sonic the Hedgehog 3', la tercera entrega de la saga salida del famoso videojuego de Sega, a la que se incorpora la voz de Keanu Reeves en un reparto que también cuenta con Jim Carrey o Tika Sumpter en los personajes reales.

La nueva aventura del erizo azul se estrena el mismo día de Navidad, mientras que a comienzos de diciembre llegará a los cines otra de animación, en este caso del universo del Señor de los Anillos, 'The War of the Rohirrim', una precuela ambientada 183 años antes de lo ocurrido en la trilogía de Peter Jackson.

Además del cine marcadamente infantil, el 25 de diciembre será el día que lleguen a las salas cuatro de los títulos más esperados.

Por un lado la película semibiográfica de Robbie Williams, 'Better Man', en el que el cantante es retratado como un chimpancé, al que pone voz el exmiembro de Take That.

Un musical que recorre tres décadas de un cantante que ha vendido más de 80 millones de álbumes y que hace años dijo que se sentía como "un mono" actuando, de ahí el protagonista de esta cinta.

También sobre un personaje real, en este caso Bob Dylan, es 'A Complete Unknown', una cinta en la que Timothée Chalamet se transforma en el icónico cantautor cuando apenas tenía 19 años, estaba recién llegado a Nueva York e inicia un triángulo amoroso con Joan Baez (Monica Barbaro) y Sylvie Russo (Elle Fanning) -una versión ficticia de Suze Rotolo-.

Una apuesta diferente es la de 'Babygirl', un thriller erótico en el que la directora Halina Reijn explora el deseo y el camino de liberación sexual con Nicole Kidman, que ganó la Copa Volpi a la mejor actriz de Venecia por su interpretación de una poderosa empresaria que mantiene una relación con su becario (Harris Dickinson).

Los estrenos del día de Navidad se completan con un título de terror, 'Nosferatu', un remake de la película de 1922 de Murnau, con un reparto lleno de estrellas: Emma Corrin, Nicholas Hoult, Willen Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp o Bill Skarsgard.

Aspirantes a los Óscar

Y en los cines también se podrán ver algunos de los títulos de los que ya se habla como favoritos de cara a los Óscar.

En diciembre llegarán a las salas estadounidenses y a comienzos de enero al resto del mundo películas como la terrorífica 'Nightbitch', protagonizada por una Amy Adams que podría conseguir la ansiada estatuilla, para la que ya acumula seis nominaciones.

O 'The Brutalist', una de las películas de las que más se habló en la Mostra de Venecia, donde se llevó el premio a mejor director para Brady Corbet, por un filme protagonizado por Adrian Brody y Felicity Jones que cuenta la historia de un arquitecto judeohúngaro que escapa del Holocausto y se exilia en Estados Unidos.

'The order', una policíaca con Jude Law y dirigida por Justin Kurzel; 'September 5', sobre la crisis de los rehenes en los Juegos Olímpicos de Múnich, o 'María', en la que Angelina Jolie se mete en la piel de Maria Callas a las órdenes de Pablo Larraín, son otras de las películas más destacadas para el final del año y el comienzo de 2025. EFE

