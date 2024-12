Catar dice que hay que ser "inclusivo" en el proceso político en Siria

Doha, 8 dic (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, afirmó este domingo que varios ministros árabes de Oriente Medio se han comprometido a ser "inclusivos" y a "involucrar a todas las partes" en el proceso político en Siria tras la caída del Gobierno del presidente Bachar al Asad.

Al Ansari hizo estas declaraciones en una reunión con medios desde el Foro de Doha, donde afirmó que los países de la región van a hacer "todo lo posible" y a "involucrar a todas las partes sobre el terreno para ser inclusivos" en el proceso político en Siria.

"Siempre hemos dicho que el régimen (de Al Asad) ha perdido todas las oportunidades y espacios posibles para hablar, para dialogar, para reconsiderar con el pueblo y para el compromiso con la región... y esto es un simple resultado de ese comportamiento por parte del régimen", valoró el funcionario catarí.

Asimismo, afirmó que Doha siempre ha apoyado al pueblo sirio, mientras que se mostró "alentado" de que "las instituciones estatales permanezcan intactas" y que los servicios de agua y electricidad no hayan sido destruidos durante la ofensiva de la alianza islamista liderada por el Organismo de Liberación del Levante.

"Nos alienta el compromiso del gobierno (sirio) de mantener su función incluso con la caída del régimen con el acuerdo con los rebeldes. Sabemos que los desafíos que se avecinan no van a ser fáciles", afirmó, en relación a las afirmaciones de altos cargos del Gobierno de Al Asad sobre su permanencia en Damasco pese a su caída ante los rebeldes.

Por otra parte, Al Ansari afirmó que Catar desconoce dónde se encuentra Al Asad, que según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos habría embarcado en un avión y habría abandonado Damasco ante la entrada de los insurgentes islamistas a la capital esta madrugada.

"No lo sabemos. Los informes que nos llegan de Damasco indican que ya no está en la ciudad, no tenemos ninguna confirmación de si fue recibido en alguna capital de la región", indicó.

También se mostró sorprendido sobre la vertiginosa ofensiva de los rebeldes.

"Exageraría si dijera que sabíamos que esto sucedería a medianoche de ayer. No teníamos ninguna expectativa real de que Damasco cayera. Estábamos discutiendo con los ministros que podrían estar luchando en Damasco, que los rebeldes podrían pisar Damasco", aseguró en relación a las reuniones mantenidas anoche. EFE