Lorena Gómez sigue alimentando la duda sobre su posible boda secreta con René Ramos

Los rumores de una posible boda secreta han sido súper intensos en las últimas semanas, pero ni siquiera su intervención en 'Y ahora Sonsoles' sirvió para confirmarlos... todo lo contrario, se negó a hablar de su vida privada y dejó la duda en el aire.

Hablamos de Lorena Gómez, quien se sigue tomando a risa cuando le preguntaban esta semana de forma directa si se ha casado o no con René Ramos: "Siempre me hacen la misma pregunta, hemos venido a disfrutar, no a hablar de maridos ni nada" y aseguraba que "a quién le va a importar eso, lo que importa es la navidad".

La cantante dejaba claro que no le afectan estas informaciones, de hecho, cuando las escucha "me río mucho, me encanta, pero me encanta de todo el mundo porque cuentan cosas muy divertida".

En cuanto a cómo va a pasar las Navidades, Lorena desvelaba que "en familia, con toda la gente que queremos, por supuesto con ausencias este año también, pero felices de ver a mi hijo y a todos los pequeños disfrutarlo con mucha ilusión porque para ellos es todo nuevo".

Al preguntarle si también pasará estas fechas con Sergio Ramos y Pilar Rubio, la artista respondía que "con todo el mundo, perfecto" y dejaba claro que la relación con ellos es buena a pesar de todas las especulaciones: "Con todo el mundo, perfecto".