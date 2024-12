Juana Acosta habla sobre el encuentro que tuvo con los reyes de España

Muchos son los rostros conocidos que a lo largo de su trayectoria tienen la oportunidad de conocer a los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, de una manera más cercana que el resto de mortales. Esta semana hablábamos con la actriz Juana Acosta y nos comentaba que ella ha tenido el gusto y nos desveló cómo fue el encuentro.

"La conocí y me pareció encantadora, ella y el rey muy majos, sí", nos comentaba la intérprete, además de añadir que "fueron encantadores, eran fans de 'Velvet' y cuando les conocí fueron conmigo muy majos".

También se le preguntaba por las críticas que han recibido varios cantantes en los últimos meses por sus cambios físicos, algo que condenó públicamente: "Me parece terrible, a nadie se le debe criticar nada de su físico, eso forma parte de un respeto que es lo mínimo que tenemos que entre todos, no se le debe criticar a nadie si es delgado, si ha ganado peso, me molesta mucho cuando me lo dicen".

Tras un año repleto de trabajo, Juana confesaba que "acabo de llegar de Japón, me fui dos semanas de vacaciones, era importante y necesario ya que llevo un año de mucho trabajo, estuve rodando 'Medusa' en Colombia, aquí estuve rodando y necesitaba un poco de parar".

Eso sí, se mostraba agradecida por las oportunidades que le están dando: "La verdad es que ha sido un viaje increíble, he estado dos semanas, he visitado bastantes ciudades y acabo de llegar. Fue llegar y esta semana de promo con la peli, ilusionada con este estreno. La Navidad la pasaré en casa de mi madre y el año nuevo en España".