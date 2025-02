Flick: "Podíamos haber jugado mejor"

Sevilla, 7 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, el alemán Hans Flick, reconoció este sábado, después de no pasar del empate a dos ante el Betis en el estadio Benito Villamarín en la decimosexta jornada de laLiga, que podían "haber jugado mejor".

"No fue un buen partido, lo he dicho. Somos un equipo joven y debemos mejorar mucho, debemos ser más fuertes, sobre todo cuando jugamos fuera, porque tenemos calidad, pero hay que demostrarla en cada partido", subrayó tras el encuentro de Sevilla.

El preparador de la formación azulgrana relató que estuvieron "lentos en los pases, con muchas pelotas largas" y que eso no es lo que quieren hacer ni la "fortaleza" que tiene este equipo.

"Nos tenemos que centrar en nuestras fortalezas y en lo que tenemos que hacer. Hemos jugado muy mal desde el inicio. Hice cambios porque en la segunda mitad necesitábamos tener las piernas frescas. Además, el miércoles tenemos un importante partido de la 'Champions'", declaró en referencia a la visita a Dortmund en la Liga de Campeones.

Sobre su expulsión, que llegó en el minuto 65 tras la decisión del árbitro de señalar penalti contra el Barça tras consulta con el VAR y con el partido entonces con un 0-1, dijo que no ha "dicho nada a nadie".

"Sólo ha sido mi reacción. Tardó mucho en decidir si era penalti o no y, si necesitas tanto tiempo, puede ser duda. No estoy de acuerdo en mi expulsión. No me había pasado nunca, pero tal vez es algo de aquí. Me he enfadado conmigo mismo, no contra nadie", aseguró. EFE

