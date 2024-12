Asesinato del CEO de UnitedHealthcare propicia retirada de datos de ejecutivos en internet

Nueva York, 6 dic (EFE).- El asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el pasado miércoles en Nueva York, ha llevado a esa aseguradora de salud y a otras a tomar medidas de seguridad, como retirar los datos de sus ejecutivos que estaban disponibles en sus páginas web.

La matriz de UnitedHealthcare, UnitedHealth, desactivó su web con fotos e información de sus altos ejecutivos, y otras como Centene, Humana, CVS Health, Anthem Blue Cross Blue Shield, Medica, Caresource o Elevance Health han retirado también esos datos, según medios como CNBC y Fox.

De esas empresas, al menos dos han tomado medidas para reducir riesgos a nivel presencial: Centene anunció hoy que su jornada de inversores, prevista la semana que viene en Nueva York, pasará a ser virtual, y Medica ha cerrado temporalmente su sede en Minnetonka (Minesota).

El sospechoso de tirotear a Thompson a plena luz del día en Manhattan cuando se dirigía a la jornada de inversores de su empresa sigue fugado, y las autoridades han divulgado una foto tomada en el hostal donde se alojó bajo una identidad falsa que revelan que es un hombre joven y blanco.

El crimen ha puesto el foco sobre las aseguradoras de salud que operan en Estados Unidos y ha sacado a relucir en las redes sociales los sentimientos de animadversión hacia esas empresas de parte de la sociedad, y en muchos casos con comentarios hirientes contra el ejecutivo asesinado.

Las autoridades hallaron en la escena del crimen tres casquillos inscritos con las palabras "deny", "defend" y "depose", que parecen hacer referencia a una estrategia utilizada por las aseguradoras para rechazar reclamaciones, pero no han determinado el móvil del crimen.

Tras el suceso, algunas firmas de seguridad han indicado a los medios que ha aumentado la demanda de sus servicios, como Allied Universal, que aseguró a The New York Times que desdeel miércoles sus teléfonos "no paraban de sonar". EFE