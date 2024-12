Apple lanzará una serie de módems con miras a superar a Qualcomm

(Bloomberg) -- Apple Inc. se prepara para lanzar finalmente al mercado uno de sus proyectos más ambiciosos: una serie de chips de módem celular que reemplazarán a los componentes de su antiguo socio —y adversario—, Qualcomm Inc.

El sistema de módem propio de Apple, que lleva más de media década gestándose, debutará la próxima primavera, según fuentes al tanto del tema. La tecnología está programada para formar parte del iPhone SE, el smartphone básico de la compañía, que se actualizará el próximo año por primera vez desde 2022.

El módem es una pieza fundamental de cualquier teléfono celular, ya que permite que el dispositivo se conecte a las torres de telefonía móvil para realizar llamadas y conectarse a internet. A la primera versión del componente de Apple le seguirán otras generaciones que serán cada vez más avanzadas. La empresa espera superar la tecnología de Qualcomm en 2027, según indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el proyecto es confidencial.

El módem de Apple ha tardado mucho en llegar. Cuando la empresa se propuso fabricar el chip, esperaba sacarlo al mercado en 2021. Para poner en marcha la iniciativa, invirtió miles de millones de dólares en laboratorios de pruebas e ingeniería en todo el mundo. También destinó unos US$1.000 millones en adquirir el grupo de módems de Intel Corp. y millones más en contratar ingenieros de otras empresas de silicio.

A lo largo de los años, Apple se topó con un contratiempo tras otro. Los primeros prototipos eran demasiado grandes, se calentaban demasiado y no eran lo bastante eficientes en cuanto al consumo de energía. También existía la preocupación interna de que Apple estuviera desarrollando un módem para vengarse de Qualcomm, tras una batalla legal por el pago de licencias que no fue favorable para el fabricante del iPhone.

Pero después de ajustar las prácticas de desarrollo, reorganizar la administración y contratar a muchos nuevos ingenieros de Qualcomm, Apple ahora confía en que su proyecto de módem funcionará, señalaron las fuentes. Sería una victoria importante para el equipo de tecnologías de hardware de la compañía, dirigido por el vicepresidente sénior, Johny Srouji.

Representantes de Apple y Qualcomm declinaron hacer comentarios.

Qualcomm lleva tiempo preparándose para que Apple deje de utilizar sus módems, pero la empresa sigue recibiendo más del 20% de sus ingresos del fabricante del iPhone, según datos recopilados por Bloomberg. Sus acciones cayeron el viernes hasta un 2%, para tocar un mínimo de sesión, después de que Bloomberg News informó sobre los planes de Apple.

Cuando el iPhone SE debute en unos meses, tendrá importantes novedades, como Apple Intelligence y el diseño de pantalla de borde a borde que ya se utiliza en modelos más sofisticados. Pero su mayor novedad no será visible para los consumidores: el módem interno, cuyo nombre en código es Sinope.

Por ahora, el módem no se utilizará en los productos de gama alta de Apple. Está previsto que se incorpore a un nuevo iPhone de gama media a finales del próximo año, cuyo nombre en código será D23, que tiene un diseño mucho más fino que los modelos actuales. El chip también comenzará a implementarse a partir de 2025 en los iPads de gama baja de Apple.

Nota Original: Apple Plans Three-Year Modem Rollout in Bid to Top Qualcomm (2)

