Hiba Abouk, tajante sobre si ya considera a Antonio Revilla parte de su familia. ¿Pasarán la Navidad juntos?

Radiante. Así ha reaparecido Hiba Abouk con un lookazo de Balmain en la entrega del reconocimiento de 'Persona del Año 2024' de Vanity Fair a Alejandro Sanz. Recién llegada de París, donde ha disfrutado de unos días de vacaciones con Antonio Revilla y sus respectivos hijos -de la que nos han dejado alguna pista en sus redes sociales aunque por el momento se resisten a protagonizar su primer posado como pareja- la actriz no puede disimular el gran momento que está viviendo a nivel personal desde que comenzó su relación con el ex de Laura Matamoros el pasado octubre.

Sin embargo, prefiere no dar detalles sobre su historia de amor y, aunque su sonrisa la traiciona cada vez que le preguntamos por el empresario y reconoce que en la 'ciudad del amor' lo han pasado "muy bien", parece que tendremos que esperar a que hable abiertamente de su felicidad.

Lo que no ha dudado en responder de un modo rotundo es si considera ya a su chico parte de su familia después de que nos haya contado que sus planes para estas Navidades son estar en familia: "No hombre no" ha reconocido entre risas, dejando en el aire si son amigos especiales o ya se puede hablar de noviazgo en toda regla.