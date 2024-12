Valverde: ¿La clave? "Que ellos no estuvieran cómodos"

Bilbao (España), 4 dic (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, consideró que conseguir que los jugadores del Real Madrid "no estuvieran cómodos" fue la clave para que su equipo ganase este miércoles al conjunto blanco en San Mamés.

"Hemos intentado que ellos no estuvieran cómodos, apretarles para que no nos jugasen fácil al espacio con los jugadores tan potentes que tienen y meterle al partido un ritmo alto de juego, que es lo que hacemos aquí. Todo el mundo intenta parecerse en los partidos a sí mismo y hacer lo que mejor sabe hacer", dijo al final del encuentro.

No obstante, cree que "ha sido un partido muy peleado y complicado como todos los que son contra el Real Madrid, contra el que aunque hagas este partido puedes perderlo porque ellos no perdonan".

En ese sentido asumió que, aunque han "podido sacar adelante" el choque, "ellos también" les "han empujado" y los suyos han "tenido que sufrir".

En todo caso, se felicitó de la "inmensa alegría" que una victoria así supone para su equipo y todo el entorno rojiblanco. "Siempre que hay un partido grande de estos que enganchan a nuestra afición es una alegría inmensa, ya se ha visto el ambiente que había en el campo", se congratuló.

"Han sido tres puntos importantes y ese punto de confianza que nos da en lo que estamos haciendo y que estamos bien", resumió su lectura de un partido en el que se extrañó que la gente se sorprendiera de que jugasen de inicio los poco habituales Adama Boiro y Andoni Gorosabel.

"No sé porqué ha podido sorprender, Adama y Gorosabel hicieron un buen partido en Europa League.La experiencia se coge jugando y hoy son un poco mejores. No me parece que hay sido para tanto lo de los cambios", recordó.

Valverde reparó también en la "suerte increíble" que tiene el Athletic con los porteros tras la actuación de Julen Agirrezabala."Somos de los equipos del mundo que mejor tenemos cubierta la portería", destacó. EFE