Piden un año de prisión en firme para Mathias Pogba por chantajear a su hermano Paul

París, 4 dic (EFE).- La Fiscalía solicitó este miércoles tres años de cárcel -uno de ellos en firme- para Mathias Pogba por haber chantajeado, junto a otros cinco allegados, a su hermano Paul Pogba, campeón del mundo con la selección francesa en 2018.

Mathias recibió la solicitud de pena más leve entre los encausados. Le será posible de cumplir el año en firme con pulsera electrónica.

Para Roushdane K., de 39 años y el único que compareció en el Tribunal de París en régimen de prisión provisional, la Fiscalía demandó ocho años de cárcel en firme por haber estado detrás del secuestro exprés con arma de fuego del que el futbolista fue víctima en marzo de 2022, con el propósito de pedirle 13 millones de euros.

Para la fiscal, Mathias, de 34 años, desconocía ese plan de extorsión en el comienzo.

Sin embargo, "sí que sabía que la meta del grupo era sacarle a Paul 13 millones de euros", cantidad exigida por el grupo a cambio de garantizar la seguridad física del centrocampista.

El hermano mayor de Pogba no ha sido acusado por el secuestro, como sí lo han sido los otros cinco miembros del grupo: el ya citado Roushdane K., Adama C. (33 años), Boubacar C. (35), Mamadou M. (30) y Mohamed Machikour K. (36). Para los cuatro últimos, la Fiscalía solicitó cinco años de prisión.

Sin la presencia de Paul Pogba durante todo el proceso, su abogada pidió el martes 50.000 euros por daño moral y demandó que cino de los encausados, excluyendo a Mathias, le devuelvan lo que supuestamente gastaron por cuenta del jugador (unos 200.000 euros entre compras y donaciones en metálico).

En su comparecencia ante el Tribunal el martes, Mathias delegó la responsabilidad del chantaje en Roushdane K.

El hermano mayor del campeón del mundo de 2018 recordó el mediático vídeo que publicó en agosto de 2022, en el que hablaba de "revelaciones sorprendentes" sobre el centrocampista y acerca de Kylian Mbappé, al que Pobga habría lanzado un sortilegio con la ayuda de un hechicero.

"Hoy puedo decir que, indirectamente, me presionaron a hacer ese vídeo", comentó Mathias, atribuyendo esa presión a Roushdane K.

Los seis juzgados son integrantes del círculo íntimo del centrocampista del barrio de la Renardière de la localidad de Roissy-en-Brie (afueras de París). EFE