Mar Flores, su reacción a los demoledores ataques de Carlo Costanzia: "Espero que sea mejor abuela que madre"

En plena cuenta atrás para que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se conviertan en padres de su primer hijo, Carlo Costanzia padre se ha sentado en el plató de 'De Viernes' y no ha dudado en arremeter contra Mar Flores. Reconociendo que ni olvida ni perdona, el italiano ha asegurado que parece que la modelo "no ha superado" su separación -de la que hace tres décadas- y, dejando claro que no tiene en mente coincidir en el hospital cuando nazca su nieto, ha sentenciado a su exmujer, apuntando que "espero que sea mejor abuela que madre". "Ha podido ser una madre estupenda y una abuela magnífica, no he sido cruel, solo he dicho que espero que sea mejor" añadía, intentando quitar hierro a sus demoledoras declaraciones.

¿Cómo ha reaccionado Mar a los ataques de Costanzia padre? Aunque ante las cámaras de Europa Press ha preferido guardar silencio y, dando la espalda en todo momento, ha entrado en su domicilio a toda velocidad dando la callada por respuesta a cómo le ha sentado que su ex haya dejado entrever que no ha sido buena madre, en 'TardeAR' han revelado cómo le ha afectado que el italiano desentierre el hacha de guerra a pesar de que ella hace años que no se pronuncia públicamente sobre él.

La colaboradora Leticia Requejo ha confirmado que Mar "está enterada de todo" lo que ha dicho el padre de su hijo Carlo sobre ella en '¡De Viernes!' y no se lo ha tomado demasiado bien. "Ha pasado un fin de semana complicado. Está tocada y disgustada" ha apuntado, asegurando que la modelo no quiere "revivir" el pasado y que espera que su Costancia "no vuelva a hablar de ella en el futuro".

El italiano no se el único que se ha pronunciado sobre la empresaria en el programa de Mediaset. También lo ha hecho Terelu Campos, que ante el inminente nacimiento de su nieto ha zanjado los rumores de mala relación que les persiguen desde hace tiempo. "Quiero puntualizar que yo nunca he tenido ni un más ni un menos con Mar Flores, la madre de Carlo, nunca jamás, nada. Lo quería dejar claro. No forma parte de mi círculo de amistad. Cada una tenemos una vida. Eso no significa que yo tenga algo en su contra y estoy segurísima que ella no tiene nada en contra de mí" ha expresado, afirmando que no le importaría en absoluto coincidir con la modelo cuando Alejandra y Carlo se conviertan en padres de su primer hijo.

Unas declaraciones conciliadoras con las que Terelu ha tendido la mano a Mar y a las que ésta ha reaccionado sin inmutarse, dejando en el aire si está abierta a tener una relación cordial con su 'consuegra'.