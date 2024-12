Macron: gobierno francés puede sobrevivir moción de censura

(Bloomberg) -- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que cree que el gobierno francés puede sobrevivir a una moción de censura el miércoles. Ese día se espera que el partido de extrema derecha de Marine Le Pen una fuerzas con una coalición de izquierda para derrocar a la administración.

La votación se hará mañana miércoles en la Asamblea Nacional. La crisis se desencadenó por una disputa presupuestaria.

Para la Agrupación Nacional apoyar la moción de censura “sería un cinismo insoportable”, dijo Macron a periodistas en Riad el martes. “No puedo creer que votaran a favor” de la moción en alianza con la izquierda.

Macron también dijo que no renunciaría a su presidencia antes de que termine su mandato en 2027, algo que han pedido algunos legisladores de oposición.

Nota Original: Macron Says France’s Government Can Survive No-Confidence Vote

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.