Daly de la Fed dice que las tasas deben seguir bajando, no especifica cuándo

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que un recorte de las tasas de interés este mes no es seguro, pero que sigue estando sobre la mesa para los responsables de la política monetaria.

“Para mantener la economía en buen lugar, tenemos que seguir recalibrando la política”, dijo Daly el martes en una entrevista en Fox Business. “Ya sea en diciembre o algún tiempo después, esa es una cuestión que tendremos la oportunidad de debatir y discutir en nuestra próxima reunión, pero el punto es que tenemos que seguir reduciendo la política para adaptarla a la economía”.

Los comentarios de Daly la sitúan prácticamente en línea con los banqueros centrales que dejaron claro el lunes que esperan que Estados Unidos continúe recortando las tasas de interés durante el próximo año, pero no llegaron a decir que estén comprometidos a realizar un próximo recorte a finales de este mes.

Los funcionarios de la Fed han recortado las tasas en tres cuartos de punto porcentual en dos reuniones desde septiembre. Se reunirán de nuevo el 17 y 18 de diciembre. Varios banqueros centrales han manifestado su apoyo a la continuación de los recortes de tasas, pero a un ritmo más gradual.

Daly dijo que la oferta y la demanda están ahora más o menos equilibradas, que el progreso en materia de inflación continúa y que los responsables políticos están comprometidos a reducirla al objetivo.

“Está bajando gradualmente, y eso es importante para las familias y las empresas que necesitan algo de alivio, pero hay más trabajo por hacer”, dijo. “Esto es lo importante: incluso si hacemos otro recorte de tasas, la política seguirá siendo restrictiva”.

Daly dijo que cree que la tasa neutral —el nivel en el que las tasas no estimulan ni frenan el crecimiento económico— probablemente haya subido “más cerca del 3%”. Sin embargo, dado el grado de incertidumbre, dijo que la Fed debería actuar con lentitud.

“Creo que podemos tomarnos nuestro tiempo y ajustarnos a medida que la economía nos brinde más información”, dijo la jefa de la Fed de San Francisco.

Daly forma parte este año del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), encargado de fijar las tasas.

