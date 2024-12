Sismómetros detectaron antes el gran ataque de Hamas sobre Israel

Un estudio en el campo de la sismología forense de la Universidad de Tel Aviv ha identificado la firma sísmica del movimiento de las fuerzas de Hamas antes del gran ataque del 7 de octubre de 2023.

Investigadores del Departamento de Geofísica de la Escuela Porter de Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra de la Universidad de Tel Aviv y de la Facultad de Ciencias Exactas Sackler analizaron recientemente los datos registrados en tres estaciones sísmicas en el sur de Israel.

Los hallazgos revelan que en la mañana del 7 de octubre, aproximadamente media hora antes del mortal ataque terrorista, las estaciones registraron un ruido sísmico débil pero generalizado de origen humano. Los investigadores atribuyen estas amplitudes sísmicas anómalas al movimiento inusual de vehículos pesados dentro de la Franja de Gaza en dirección a puntos de organización a lo largo de la frontera israelí hasta 20 minutos antes de la ruptura de la barrera terrestre.

Los investigadores explican que la sismología forense se utiliza a menudo para controlar las explosiones convencionales y nucleares. Sin embargo, esta es la primera vez en la historia que se han identificado movimientos débiles del terreno resultantes de los preparativos para un ataque terrorista mediante el análisis de las características del ruido sísmico inducido por el tráfico de vehículos.

Los investigadores creen que el descubrimiento demuestra el uso potencial de la tecnología de detección sísmica para proporcionar alertas tempranas de actividad terrorista. Sin embargo, enfatizan que la identificación de estos movimientos en Gaza se realizó de manera retrospectiva, meses después del ataque.

El estudio, dirigido por el Dr. Asaf Inbal del Departamento de Geofísica de la Escuela Porter de Medio Ambiente y Ciencias de la Tierra y la Facultad Sackler de Ciencias Exactas de la Universidad de Tel Aviv, fue publicado en The Seismic Record.

El Dr. Inbal explica en un comunicado: "El Servicio Geológico de Israel opera una red nacional de docenas de sismómetros de alta sensibilidad que monitorean continuamente los movimientos del suelo. Esta red está diseñada principalmente para detectar y localizar terremotos y proporcionar advertencias de fuertes sacudidas del suelo causadas por eventos sísmicos de gran magnitud.

"Sin embargo, tres estaciones de la red, ubicadas en Amazia, Ktsiot y Yatir, entre 30 y 50 kilómetros de Gaza, registraron niveles inusuales de ruido sísmico en la madrugada del 7 de octubre de 2023.

"Este ruido se puede atribuir con seguridad a la actividad vehicular en Gaza mientras los terroristas de Hamás se reunían para el ataque. El período de tiempo fue entre las 6:00 y las 6:30 a. m., antes de que comenzara el lanzamiento de cohetes. La probabilidad de que las señales registradas se originaran en Gaza es superior al 99,9 %".

Aunque los sismómetros están diseñados para detectar movimientos del suelo extremadamente débiles, el Dr. Inbal señala que la capacidad de vincular el ruido sísmico con los movimientos de los vehículos en Gaza se vio facilitada por los niveles de ruido sísmico de fondo tranquilos que prevalecieron en el sur de Israel durante las primeras horas de la mañana de ese sábado, que coincidió con la festividad de Simjat Torá.

"Los movimientos registrados cerca de los sismómetros estaban en el rango de decenas de nanómetros por segundo, mientras que el movimiento del suelo mínimo detectable por los humanos es de varios milímetros por segundo", explica el Dr. Inbal.

"Las características del ruido originado en Gaza y captado por las estaciones israelíes son fundamentalmente diferentes de las registradas en las mismas estaciones los sábados anteriores durante esas horas. Analizamos tres años de datos del trío de estaciones israelíes registrados en el mismo período de tiempo que el anterior al ataque.

"No encontramos ningún caso de un sábado por la mañana en el que se registraran amplitudes correlacionadas en las tres estaciones durante más de 10 minutos. Es importante señalar que estas estaciones están muy espaciadas y que cada una de ellas es sensible principalmente al ruido sísmico generado por la actividad humana cercana. Por ejemplo, la distancia entre Ktsiot y Amazia es de unos 80 kilómetros y, los sábados anteriores, no había correlación entre los datos registrados en estas estaciones.

"En la mañana del ataque, cuando la actividad local cerca de las estaciones era mínima, encontramos amplitudes sísmicas generalizadas y únicas, que aumentaron monótonamente con el tiempo a medida que se acercaba el ataque. Ninguna fuente natural o humana conocida en el lado israelí podría haber generado señales sísmicas con una distribución e intensidad similares a las atribuidas a los movimientos de Hamás.

"Aunque el festival de música al aire libre cerca de Re'im generó algo de ruido sísmico, nuestro análisis muestra que este ruido no coincide con la fuerza o la ubicación de las fuentes de ruido registradas por la red sísmica israelí el 7 de octubre".

El análisis indica que el ruido sísmico detectado comenzó a las 6:00 AM y se intensificó a medida que se acercaba el ataque. Ocasionalmente, el ruido contenía breves ráfagas lo suficientemente fuertes como para localizar su origen y rastrear su progreso.

La ubicación e intensidad de estas fuentes en Gaza sugieren movimientos de vehículos que avanzaban hacia el sur y el norte dentro de Gaza, desde Rafah en el sur hasta el cruce de Erez en el norte, durante los 30 minutos previos al ataque.

"Tenemos buena resolución a lo largo de la carretera Saladino, una importante vía que cruza Gaza desde Rafah, en el sur, hasta Beit Lahia, en el norte", afirma el Dr. Inbal.

"Podemos confirmar con gran certeza que sus fuerzas se desplazaron por esta ruta a velocidades de entre 25 y 50 km/h. Las observaciones realizadas desde estaciones situadas a decenas de kilómetros de la frontera de Gaza indican la presencia de convoyes de vehículos pesados, como excavadoras y camiones, que transportaban a los agentes. Tres minutos antes de que comenzara el ataque, detectamos fuentes de ruido que llegaban al extremo norte de Gaza, cerca de Beit Lahia, y al extremo sur, cerca de Khan Yunis.

"Al mismo tiempo, seguimos recibiendo señales desde el centro de Gaza, cerca de Nuseirat. Sabemos que el asalto comenzó casi simultáneamente a lo largo de toda la frontera, por lo que estas observaciones sísmicas proporcionan más pruebas del amplio despliegue de las fuerzas de Hamás, lo que probablemente permitió la ruptura simultánea de la barrera terrestre".