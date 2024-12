Patricia Rato, inseparable de Javier Moro, desvela cómo vivirá su Navidad más especial gracias a su nieta

En un momento de su vida en el que ha encontrado la felicidad alejada de los focos tras su boda íntima con Javier Moro el 7 de septiembre de 2022, Patricia Rato ha reaparecido con su marido en una de las citas marcadas en rojo en su calendario, el concierto de la Fundación Padre Arrupe. Una iniciativa solidaria que su propia madre, Felicidad Salazar Simpson, impulsó hace años y que tanto ella como su hermana Aurora Rato continúan incansables tras el fallecimiento de sus progenitora en 2018.

De lo más relajada y sonriente en una de sus escasas apariciones públicas, la exmujer del torero Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' -padre de sus tres hijos: Alejandra, Isabella y Juan Ruiz- disfrutó del espectáculo, en el que se reencontró con familiares y amigos a los que saludó cariñosamente en presencia de Javier, con el que mantiene una sólida relación que comenzó como una amistad tras su separación del diestro y dos años después, hace ya una década, dio paso a una discreta historia de amor que continúa a día de hoy.

"Un año más, gracias a Dios, con todos los voluntarios y con toda la gente que trabaja con nosotros, y con los niños. Este concierto lo montó nuestra madre hace 30 años y tenemos la suerte de poder seguir con ello, es importante la actividad presencial, es enorme el trabajo que se hace en el Salvador" ha reconocido, destacando la labor de la Fundación Padre Arrupe en el país centroamericano. "Es una responsabilidad, un privilegio y una suerte" ha confesado emocionada.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, y confirmando que es muy navideña y es una fecha que "celebramos mucho", Patricia nos ha contado que lo más especial de las fiestas será, sin duda, pasarlas "con mis hijos y mi nieta, que son las segundas navidades con mi nieta", Ginebra, hija de su primogénita Alejandra y Ernesto Novales, que nació en abril de 2023 y que se ha convertido en la auténtica protagonista de la familia Ruiz Rato. "Me encanta, me chifla que me llamen abuela y lo utilizo mucho" ha confesado con una sonrisa.

Como desvela, está en uno de los mejores momentos de su vida. Feliz con Javier Moro, con el que el balance de su matrimonio es "precioso, de familia", la socialité está orgullosa de sus tres hijos y asegura que tanto ella como Espartaco, con el que tiene una relación cordial tras su separación en 2010, "hemos tenido mucha suerte con nuestros hijos". De ahí que lo único que le pide al año nuevo es "que la situación mundial general se equilibre un poco, quizás con un poco sería suficiente".