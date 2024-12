Nueva Zelanda frena las exportaciones de aves de corral tras un brote de gripe aviar

Sídney (Australia), 2 dic (EFE).- El Gobierno de Nueva Zelanda anunció este lunes que frenará las exportaciones de aves de corral hasta que esté libre de gripe aviar, tras detectar un brote de la cepa H7N6 en una granja de huevos al sur del país.

"Aunque no se trata del tipo H5N1 que circula entre la fauna salvaje de todo el mundo y que ha causado preocupación, nos estamos tomando este hallazgo muy en serio", dijo el subdirector general de Bioseguridad de Nueva Zelanda, Stuart Anderson, en un comunicado.

Nueva Zelanda, uno de los países con los controles más estrictos de bioseguridad del mundo, anunció que se detectó la cepa H7N6 de la gripe aviar en una granja gestionada por la empresa avícola Mainland Poultry de la localidad de Otago, en la Isla Sur del país, en la costa suroriental del país.

"El Ministerio de Industrias Primaria (MPI, siglas en inglés) ha suspendido la certificación de productos avícolas vivos o crudos a los mercados que exigen la ausencia de gripe aviar altamente patógena", explicó hoy una fuente de esta entidad gubernamental en un correo enviado a EFE.

"Esta medida se mantendrá hasta que, por ejemplo, el MPI tenga la certeza de que la enfermedad se ha contenido en una zona definida". agregó el portavoz ministerial, añadiendo que los pollos infectados, que se estiman en 40.000, serán sacrificados.

Por su parte, Anderson también confirmó en el comunicado que se ha establecido una zona de exclusión de diez kilómetros alrededor de la granja de Otago, que fue en 2019 el foco de un brote de una enfermedad altamente infecciosa de la bolsa (IBD) en 2019.

No obstante, "no ha habido informes de otras aves enfermas o muertas en otras granjas avícolas, y no hay preocupaciones de salud humana o seguridad alimentaria", aseguró.

Asimismo, el funcionario aclaró que las pruebas han determinado que no se trata de la misma cepa identificada en Australia, donde se detectó un brote de gripe aviar en mayo que motivó la imposición de cuarentenas a decenas de granjas agrícolas.

Desde 2020, una nueva evolución de la gripe aviar, la H5N1 2.3.4.4B, se ha expandido rápidamente a través de las aves migratorias en el continente americano y en otras partes del mundo, y cada vez se han documentado más casos en mamíferos, incluidas vacas y cabras en granjas de Estados Unidos.EFE