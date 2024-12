El Real Teatro de Retiro organiza una programación navideña con 16 espectáculos y actividades familiares

El Real Teatro de Retiro organiza, entre el 1 de diciembre hasta el 5 de enero, una programación con 16 funciones de distintos espectáculos y conciertos para celebrar la Navidad la música como protagonista, desde conciertos y ballet a cine con música en directo.

Así, el Concierto de Navidad se multiplica esta temporada para ofrecer cuatro sesiones en las que se escucharán conocidas melodías de grandes compositores como Mozart, Corelli y Händel, entre otros, junto a clásicos navideños, interpretados por la Joven Camerata de la ORCAM y la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), bajo la dirección musical de Lara Diloy.

Después, continúa la serie de talleres musicales en familia, dirigidos y presentados por Fernando Palacios, '¡Todos al Real Teatro!', en esta ocasión, el domingo 15 de diciembre en doble sesión, a las 11.00 horas y a las 12.00 horas, donde se explorará el universo sonoro de la ópera 'Maria Stuarda', de Donizetti, de la mano de la soprano Dragana Paunovic y el pianista Samuel Martín.

La danza estará presente con el más clásico cuento navideño, 'El cascanueces', mientras que en el cine, el Real ofrecerá 'Pedro y el lobo live (Peter and the wolf)', la película de Suzie Templeton, producida por Break Thru Films, ganadora en 2007 del Oscar y el BAFTA al Mejor Cortometraje de Animación, y de dos premios en el Festival de Annecy, Mejor Cortometraje y Premio del Público.

La proyección cobra vida con la música de Serguéi Prokófiev interpretada en directo por la Orquesta Titular del Teatro Real, en la que toda la familia podrá disfrutar de una experiencia con cine y música en vivo.

Finalmente, en colaboración con el Teatro Real y el Real Teatro de Retiro, el Real Jardín Botánico de Madrid ha organizado dos actividades destinadas al público familiar los días 23, 27, 28 y 30 de diciembre de 2024 y 2 y 3 de enero de 2025. Por un lado, se realizarán los talleres 'Los animhojas del Jardín y los secretos de la Navidad', pensado para niños a partir de 4 años, a las 11.00 horas, y la visita guiada 'Las plantas de la Navidad', para un público a partir de 7 años, cada día a las 12.30 horas.