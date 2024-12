Policía interviene con gas pimienta para disipar bronca en juego Ohio State-Michigan

Redacción Deportes, 30 nov (EFE).- La policía intervino este sábado para disipar con gas pimienta una bronca que se desató entre jugadores y cuerpos técnicos de los Michigan Wolverines al final de su sorpresivo triunfo de 10-13 sobre los Ohio State Buckeyes en juego del fútbol americano universitario de Estados Unidos.

La pelea ocurrió al final del partido y fue provocada por la celebración de los jugadores visitantes que en el medio campo simularon plantar una bandera con la 'W' distintiva de los Wolverines sobre el logotipo de Ohio State, acción a la que los jugadores locales reaccionaron con varios empujones.

Los reclamos, empujones y puñetazos de ambos bandos intentaron ser detenidos sin éxito por el entrenador en jefe de Michigan, Sherrone Moore, y el director deportivo de los Buckeyes, Ross Bjork.

Ante la situación, varios agentes de policía entraron al campo con la intención de formar una línea que separara a los dos equipos, pero ante la resistencia utilizaron gas pimienta para disolver la riña.

Unas horas después del incidente la policía de la Universidad Estatal de Ohio explicó en un comunicado la actuación de sus elementos.

"Oficiales de varias agencias de aplicación de la ley ayudaron a disolver un altercado en el campo. Durante la pelea, varios oficiales que intentaban disipar a jugadores de Ohio y Michigan utilizaron gas pimienta", informaron los cuerpos de seguridad.

El departamento de policía dijo que continuará investigando el incidente.

Ya en los vestuarios, el entrenador de Ohio State, Ryan Day, responsabilizó a sus rivales por intentar plantar una bandera en el centro de su estadio.

"No conozco todos los detalles, pero sé que estos muchachos estaban buscando poner una bandera en nuestro campo y nuestros muchachos no iban a permitir que eso sucediera. Este es nuestro campo; estamos avergonzados por el hecho de que perdimos el juego, pero hay algunos muchachos orgullosos en este equipo que no iban a permitir que algo así sucediera", subrayó Ryan Day.

El duelo entre Michigan y Ohio State es una de las más grandes rivalidades del fútbol americano universitario en Estados Unidos que data de 1897.

Este sábado este juego celebró su edición 120 en el que los Buckeyes, con marca de 10-1, eran favoritos para ganar por 21 puntos a los Wolverines que han tenido una discreta campaña de 6-5. EFE