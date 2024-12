El ascenso de Ann García, la DJ con más futuro de la música electrónica mexicana

Manuel Weiss

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- La DJ y productora de música electrónica Ann García, uno de los mayores talentos jóvenes de la escena mexicana, conversó con EFE este domingo sobre el futuro del 'hardtechno' en México y el ascenso que ha experimentado su carrera, recientemente reafirmada con su inclusión en el EDC, el festival más prestigioso del género en el país.

La música electrónica, en concreto los ritmos asociados al 'hard' y al 'techno', hasta hace poco solo pertenecientes a escenas más alternativas y 'underground' ha explotado en Europa en los últimos años, una ola que ahora empieza a llegar a México y que amenaza con desbordar las salas públicas en el país, en beneficio de figuras en auge como García.

"Fue muy empírico mi conocimiento, mi aprendizaje, porque yo no tuve la oportunidad de ir a una escuela, tampoco tuve equipo y de cierta forma fue aprender a través de virtual DJ (programa habitual de aprendizaje en línea)", cuenta García sobre el inicio de su andadura en un mundo que por entonces estaba prácticamente desierto en México.

Poco a poco y tras experimentar con todo tipo de sonidos dentro de la electrónica, la joven DJ fue tejiendo una amplia red de contactos con productores, comenzó a invertir en imagen y equipo, para así crecer de forma continuada, con un momento clave en plena pandemia de la covid-19.

"Pandemia para mí fue un momento de desarrollo que aproveché, estaba encerrada y dije, "Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer?" Porque pues obviamente no teníamos trabajo, sí era muy complicado. Entonces, saqué mi marca Rote de producción de eventos", explica la mexicana.

Y es que Ann García ha diversificado su actividad entre la función propiamente de DJ y su marca de eventos, Rote, que empezó a desarrollar con un singular concepto.

"Empecé con grabaciones como 'Boiler Room' (sesiones de retransmitidas través de streaming), pero solo para chicas, también dije: voy a hacer un concepto más con mujeres, más atrayendo la música, un concepto totalmente llamativo", relata sobre el arranque de su empresa.

De ahí el concepto evolucionó, con la integración de artistas locales, con las primeras giras, hasta el punto en que se encuentra ahora mismo; artistas de la talla de la italiana Deborah Luca, referente absoluto en Europa con millones de seguidores, que el próximo 13 de diciembre estará de la mano de Rote en Brutal, un club de Ciudad de México.

"El 'hardtechno' siento que va a quedarse del todo en Latinoamérica dos o tres años y siento que ya el próximo año es cuando va haber más empuje, más audiencia", dice optimista García, y es que es un movimiento que llega de Europa para encontrar un nicho enorme en el que explotar en México.

Esta misma semana, la artista ha recibido la noticia de verse incluida en el cartel del EDC, uno de los festivales potentes poderosas del mundo en música electrónica que visitará México el próximo 21 de febrero, y donde compartirá público con artistas del nivel de Amelie Lens, Tiesto o Martin Garrix.

"Esta propuesta de tocar en el EDC 2025 es como un sueño que lo vemos, a veces, muy lejanos y no sé, nunca me enfoqué en ser famosa", admite García y apuntilla que años antes había rechazado ofrecimientos similares por no sentirse aún preparada para ello.

Ahora este es un paso más en una trayectoria que apunta alto y que puede ser un punto de inflexión para un posible salto a Europa que permita situarla al nivel de sus artistas de referencia como Dax J o Rebekah. EFE

