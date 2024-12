Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas derrochan complicidad por las calles de Madrid

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas siguen viviendo su amistad sin etiquetas, pero disfrutando al máximo de los momentos que pasan juntos. Recientemente, Europa Press ha sido testigo de cómo siguen derrochando complicidad por las calles de Madrid.

Felices, sonrientes y sin querer desvelar muchos más detalles de su relación, se le preguntaba al jinete si tenía pensado hincar rodilla, a lo que la actriz contestaba: "A Álvaro le encanta hincar rodilla" y él, acto seguido, hincaba rodilla en el suelo hasta en dos ocasiones.

"Si está con él es porque está feliz, ella no pierde el tiempo" contestaba Escassi cuando se le preguntaba si considera atractivo a Antonio Revilla, el que parece que es la nueva pareja de Hiba Abouk.

Además, desvelaba que "me gusta más ella, pero... Sí, seguro que está muy bien y feliz. Y todo muy bien, pues eso es lo mejor y muchas gracias", haciendo alarde de su conocida personalidad.

Por su parte, Sheila desvelaba que por ahora no tiene sentimiento materno: "No, no, no, cero. O sea, jamás, jamás en la vida he querido ser madre" y cuando le preguntaban por la posibilidad de una boda... enloquecía: "¡Dios, no!".

Pese a ello, la hermana de Mario Casas aseguraba que "estamos muy felices" y destacaba que Escassi lo mejor que tiene "son muchas cosas".