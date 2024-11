Cristina Tárrega desvela qué pensó cuando escuchó a Isa Pantoja

Cristina Tárrega siempre se había mantenido al margen de las críticas a Isabel Pantoja porque gozaba de una buena relación con ella y su entorno... pero parece que esto ha cambiado tras el desgarrador testimonio de Isa Pantoja en televisión sobre el infierno que vivió en Cantora.

Este fin de semana, la colaboradora de televisión ha asegurado que los comentarios que recibía la joven "son muy desafortunados. Y una madre nunca se puede dar la vuelta y olvidarse de lo que está sucediendo. Una madre saca todo de dentro y la manguera se la come".

Además, hacía referencia a Rocío Jurado para mandarle una indirecta a la tonadillera: "Cada uno, como decía rocío Jurado, me alegra nombrarla, la más grande, cada uno tiene sus cada unas... ¿Cómo era esa Rocío, eh? ¿Cómo era esa Rocío?".

Sobre lo que pensó cuando escuchó a Isa en los platós, Cristina desvelaba que "me quedé impactada" aunque también explicaba que "yo no lo contaría nunca" porque es algo muy íntimo.

Por último, en cuanto a cómo ha vivido la tragedia de la DANA como valenciana, la colaboradora confesaba que "estoy rota con mi gente, con mi tierra, he perdido gente. Una de las personas que sabéis que ya no está, pues pudo llamar a su hijo y decirle... Quereros mucho, cuidaros mucho, me estoy ahogando, no voy a estar más".