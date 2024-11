Simeone: "Sé la responsabilidad esté sábado, el Valladolid es sumamente intenso"

Majadahonda (Madrid), 29 nov (EFE).- "No" se compara "con nadie", ni con el momento del Real Madrid ni del Barcelona, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que está "contento" con el presente del equipo, sabe "la responsabilidad" de este sábado en la visita al Valladolid, el último de la tabla, del que avisó de su "intensidad" y "agresividad".

"Me parece un equipo sumamente competitivo. Todos los partidos últimos que ha competido los ha jugado con una gran entrega y un gran comportamiento colectivo. No me imagino otro escenario que verlo como lo hicieron con el Bilbao, el Villarreal y gran parte del partido con el Getafe. Un equipo sumamente intenso y una agresividad más alta que los rivales que nos enfrentamos en estos dos últimos partidos. Ojalá podamos estar en el mismo nivel de esa intensidad que van a poner ellos", advirtió en la rueda de prensa.

Es una prueba para el Atlético, ganador de sus últimos seis encuentros oficiales. "Estoy contento con lo que le está pasando el equipo, pero sé la responsabilidad que tenemos este sábado. Vi jugar al Valladolid y tiene una intensidad importante. Seguramente, mucho más intensa que los rivales que enfrentamos últimamente", insistió.

Mientras el Atlético crece, el Barcelona ha perdido cinco de sus seis últimos puntos en LaLiga EA Sports y el Real Madrid sufre una situación límite en la Liga de Campeones, tras la derrota con el Liverpool. "No me comparo con nadie. Nos miramos a nosotros mismos. Intentamos superarnos, mejorarnos y crecer como equipo día a día, más allá de lo que le pase a los otros rivales", explicó.

"El equipo en sí en el global está trabajando en bloque muy bien y esperemos poder seguir de la misma manera. El equipo está mejorando, está creciendo desde hace un par de semanas en un trabajo en bloque mucho más fuerte y, a partir de ahí, nos permite crecer, ya sea defensiva u ofensivamente. La base es que a los que les toca entrar, como también entraron el otro día, lo hicieron muy bien. Esa es la fuerza del equipo. No sólo los diez que van a entrar este sábado, sino los que entrarán para ayudar al equipo", abundó.

"Tenemos que mejorar en todas las facetas. No tengo duda de que podemos mejorar defensivamente, con mayor aplicación en algunas situaciones de juego. Y, en la parte ofensiva, el equipo tiene potencial importante, el cual, obviamente, de a poco se va encontrando. Hay que mantener la estabilidad, la confianza y que ellos logren desde su posicionamiento que le damos encontrar su mejor versión cada uno de los que podamos utilizar en cada posición", valoró Simeone sobre el margen aún de mejora del equipo.

El Atlético ha reaccionado a sus dudas en el inicio de la temporada. ¿Ni antes era tan malo ni ahora tan bueno? "Siempre comentamos que los extremos no son buenos y cada uno puede tener su opinión en el andar. Es lógico que, por momentos, cuando tienes los resultados, el lugar que están ustedes (la prensa) es potenciar al equipo y cuando no tienes resultados es normal que aparezca la crítica, porque es su trabajo", contestó.

"Nosotros estamos en los momentos que perdemos y que ganamos. Y entendemos que tenemos un equipo competitivo. Siempre hay momentos difíciles de la temporada que hay que atravesarlos. Aquellos que lo logran de la mejor manera son los que más resultados después terminan teniendo a lo largo del año", repasó.

Además, Simeone destacó la "nobleza para jugar al fútbol" de Julián Alvarez, goleador cinco veces en seis encuentros. "A partir de eso, su jerarquía se potencia y de a poco, de menos a más, está encontrando el camino que seguramente él busca", expuso el entrenador, que este sábado contará con el atacante argentino y Antoine Griezmann para el once titular, que, previsiblmente, será igual que en Praga salvo por la entrada del francés por Alexander Sorloth.

Marcos Llorente ha regresado al lateral derecho, en el que formará de nuevo este sábado, con Giuliano Simeone por delante.

"Lo bueno es que cuando le ha tocado estar a Molina en el lugar de Marcos ha respondido de la misma manera, porque estaba en un momento brillante Molina", repasó cuando fue preguntado por ambos jugadores.

"Ahora Marcos está empezando a mejorar. El partido del otro día fue de menos a más en el andar y cuando empieza a tomar partido dentro del equipo y dentro del juego nos da muchas soluciones y muchas posibilidades en ataque. Tiene un trabajo colectivo inmenso, nos ayuda, ya sea en lo defensivo como en lo ofensivo, y esperemos que mantenga ese ritmo de juego", apuntó. EFE