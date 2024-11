Jaime Peñafiel, demoledor con la Reina Letizia por su retrato de Annie Leibovitz

Incombustible a sus 92 años, y granadino de pro, Jaime Peñafiel no se ha perdido este jueves en el madrileño Teatro Real de Retiro la presentación de la Fundación Amigos de la Alhambra. Un acto presidido por la infanta Elena y en el que, sin pelos en la lengua, el periodista ha opinado sobre los imponentes retratos que Annie Leibovitz ha hecho a los Reyes Felipe y Letizia.

"Yo me pregunto, ¿no hay fotógrafos españoles para haberles echado la foto?" ha criticado, asegurando que "no me ha gustado". "Él está muy bien pero ella no. Es que ella no me gusta. La conozco muy bien" ha sentenciado refiriéndose a la madre de la Princesa Leonor, con la que se ha mostrado implacable desde que comenzó su relación con Don Felipe hace más de 20 años.

Dejando claro que no cree que con dichas instantáneas haya llegado la luz a la Monarquía, "una cursilada, son dos fotografías", Peñafiel ha atizado a Doña Letizia apuntando que "la del Rey es muy buena pero la de ella no. Parece una actriz de cine con un traje alquilado". "Afortunadamente, mejor, mejor, mejor" ha añadido, dejando claro que no procedía que la Reina luciese tiara en el retrato.