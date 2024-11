El Espanyol afronta su gran reválida ante un Celta en el regreso de Borja Iglesias

Barcelona/Vigo (España), 29 nov (EFE).- El Espanyol, después de sumar tres puntos de los últimos 24, afronta el partido contra el Celta como una gran reválida en la que se juega, ante su afición, el crédito de la plantilla y también de su entrenador, Manolo González, ante el conjunto vigués con el regreso de Borja Iglesias, que se postula como titular, al RCDE Stadium donde militó en 2018 y anotó en 17 goles.

El equipo blanquiazul promete hablar en el campo después de firmar un encuentro pésimo frente al Girona en Montilivi (4-1). La imagen de los periquitos en tierras gerundenses fue claramente negativa, con cuatro dianas encajadas en el primer tiempo, y resarcirse del varapalo es necesario.

La clasificación no perdona. El Espanyol, con un partido menos tras el duelo aplazado contra el Valencia por la dana, penúltimo en la tabla. Salir de la zona roja es el objetivo. Entre sus otras asignaturas pendientes destaca, además, dejar de ser el bloque más goleado de la categoría, con 26 dianas recibidas.

El entrenador, Manolo González, intentará revertir la situación arropado por su afición. En las ruedas de prensa los futbolistas han insistido en que apoyan plenamente al técnico, artífice del ascenso a Primera la pasada temporada, y confían en poder salir de este aprieto lo antes posible.

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, el Espanyol no podrá contar con los lesionados José Gragera ni Edu Expósito. El técnico dará más detalles sobre el estado de la enfermería en la rueda de prensa de esta tarde en el RCDE Stadium. No hay futbolistas sancionados.

Enfrente, tras su suplencia ante el Barcelona, el delantero Borja Iglesias recuperará previsiblemente la titularidad en Cornellá, donde en 2018 se convirtió en el ídolo de la afición perica con 17 goles en Liga que fueron determinantes para que el Espanyol, que había pagado 10 millones de euros al Celta por su traspaso, regresara a una competición continental trece años después.

El delantero santiagués, que ha marcado seis goles con la camiseta del Betis a su exequipo, tres de ellos en Cornellá, formará en la línea de ataque junto a Iago Aspas y Williot Swedberg, que causó baja ante el líder por una gripe.

Claudio Giráldez, como suele ser habitual, agitará su once para medirse al Espanyol. El técnico gallego reforzará, probablemente, el centro del campo con la entrada de Hugo Sotelo, quien formaría junto a Ilaix Moriba.

Los partidos a domicilio siguen siendo la asignatura pendiente del Celta, que de momento solo ganó en Las Palmas. Los celestes encadenan tres jornadas sin perder tras ganar a Getafe (1-0) y empatar a dos goles con el Barcelona y el Betis. La victoria en Cornellá, por tanto, tendría doble premio, ya que además de acercarse a los puestos europeos le permitiría alejar a 11 puntos al Espanyol.

- Alineaciones probables:

Espanyol: Joan García; Omar El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Oliván; Tejero, Kral, Lozano, Jofre Carreras; Veliz y Puado.

Celta: Guaita; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Hugo Álvarez; Aspas, Williot y Borja Iglesias.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano)

Hora: 18:30

Campo: RCDE Stadium.

------------------------------

Puestos: Espanyol (19º, 10 puntos); Celta (11º, 18 puntos)

El dato: El Espanyol es el equipo más goleado de Primera con 26 dianas recibidas.

La/s frase/s:

Puado: "Hicimos un partido nefasto en Girona y tenemos ganas de dar la vuelta a la situación".

Claudio Giráldez: "Ojalá podamos dominar el partido y ser certero con las ocasiones que tengamos"

Altas: Ninguna por ambos

Bajas: Gragera (lesión), Expósito (lesión) por parte del Espanyol y De la Torre, Jailson y Carrera.

Dudas: Calero por parte del Espanyol

Apercibidos: Romero, El Hilali, Kumbulla, Lozano, Jofre Carreras (Espanyol). EFE

1010153

dpb/xsf/dmg/jpa/jap