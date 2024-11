Maduro condecorará a los 21 sancionados por Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que condecorará a los 21 funcionarios de su Gobierno y miembros de su aparato de seguridad sancionados este miércoles por las autoridades de Estados Unidos por su implicación en el "fraude electoral" y en las acciones "represivas" adoptadas tras los comicios del 28 de julio.

"He dado la orden de crear en los próximos días la condecoración, la alta condecoración de la República, que llevará el nombre de Victoria de Ayacucho, y le voy a colocar la condecoración a cada uno de estos hombres, de estos seres que han sido hoy agredidos", ha dicho el mandatario durante un acto público.

Maduro ha defendido a los sancionados como "un grupo de eminentes hombres de (su) país" y ha tachado la medida del Departamento del Tesoro de "agresión".

"Si no fuera tan serio el tema de las agresiones a través de las llamadas sanciones, yo diría que es ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer, aunque es lo que provoca", ha señalado el mandatario.

Las autoridades de Estados Unidos han impuesto este nuevo paquete de sanciones contra 21 personas por su implicación en el "fraude electoral" y en las acciones "represivas" adoptadas tras los comicios del 28 de julio.

El Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que todos ellos --entre los que se encuentra Daniella Desiree Cabello Contreras, la hija del ministro del Interior venezolano--, han sido sancionados debido a que mantienen vínculos con las autoridades del país caribeño y han "apoyado y contribuido a sacar adelante las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse ganador de forma fraudulenta de las elecciones venezolanas".