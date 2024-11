Grifols busca refinanciar deuda y línea de crédito, según su CEO

(Bloomberg) -- La farmacéutica española Grifols SA está en conversaciones con bancos para refinanciar bonos que vencen el próximo año y ampliar una línea de crédito renovable —en conjunto alrededor de €1.400 millones (US$1.480 millones)—, al tiempo que intenta calmar las preocupaciones de los inversionistas sobre su capacidad para cumplir con las obligaciones.

“El plan A es refinanciar” los €370 millones en bonos con vencimiento en 2025, señaló Nacho Abia, director ejecutivo de Grifols, en una entrevista con Bloomberg News el jueves. “Podríamos considerar amortizarlo con nuestro flujo de caja, pero no queremos estar demasiado apretados”. La farmacéutica también está en conversaciones para ampliar una línea de crédito renovable de US$1.000 millones con vencimiento en noviembre de 2025, afirmó.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Grifols, líder mundial en la fabricación de medicamentos a partir de plasma sanguíneo para tratar enfermedades como la hepatitis, se apresura a poner la casa en orden mientras el foco vuelve a centrarse en su situación financiera después de que Brookfield Asset Management abandonara el miércoles sus planes de adquirirla. Brookfield llevaba meses trabajando para excluir la empresa de bolsa en colaboración con la familia Grifols, que posee alrededor del 35% de la farmacéutica homónima. El 19 de noviembre, el gestor de activos presentó una oferta provisional que valoraba la empresa en €6.450 millones, la cual fue rechazada por el consejo de administración de Grifols.

Las acciones de la compañía, que cayeron hasta un 14% el miércoles después de que Bloomberg informara sobre la decisión de Brookfield de abandonar su plan de adquisición, llegaron a descender hasta un 5% esta jornada en Madrid.

Grifols celebrará su Capital Markets Day en el primer trimestre del próximo año, señaló el director ejecutivo. Reiteró las perspectivas de flujo de caja libre de la compañía, destacando las mejoras en el capital circulante y las eficiencias.

Al cierre del tercer trimestre, la deuda de la compañía —incluidos los arrendamientos financieros— ascendía a €9.200 millones. Y aunque el apalancamiento de Grifols ha mejorado gradualmente, su capacidad para generar caja sigue siendo un problema clave, especialmente después de que asustara a los analistas con su previsión de flujo de caja libre para 2024 de apenas €5 millones.

Grifols recibió en junio US$1.700 millones procedentes de una venta en China, que combinados con colocaciones privadas de crédito se utilizaron para amortizar deuda con vencimiento en 2025. Aun así, la empresa podría tener dificultades para pagar los bonos que vencen en marzo de 2025 y otros pasivos, según escribió el analista de Alantra Álvaro Lenze en una nota a clientes el miércoles.

“Grifols depende totalmente del apoyo de los bancos” porque su flujo de caja no será suficiente para hacer frente a los vencimientos de deuda, según el analista, que destacó la reticencia de los bancos durante el último año a financiar tanto a Grifols como a Scranton, un holding financiero de familiares y asociados.

Por ahora, Grifols sigue confiando en que puede convencer a los bancos, afirmó el director ejecutivo Abia.

“Varios bancos ya han confirmado su interés en refinanciar, incluso en ampliar la línea”, afirmó. “Otros son un poco más reticentes, pero seguimos trabajando en ello”.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Grifols In Talks to Refinance Debt, Credit Line, CEO Says (2)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.