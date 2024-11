Crudo se mantiene estable antes de reunión clave de la OPEP+

(Bloomberg) -- El petróleo se mantuvo estable durante el festivo de Acción de Gracias de Estados Unidos, con la vista puesta en la próxima reunión de la OPEP+, aplazada hasta el 5 de diciembre.

El West Texas Intermediate se mantuvo sin grandes cambios por debajo de los 69 dólares el barril en una sesión agitada, mientras que el Brent de referencia cotizó por encima de los US$73. Se espera ampliamente que la OPEP+ vuelva a retrasar el restablecimiento de la producción en su próxima reunión, para contrarrestar las preocupaciones sobre un exceso de oferta previsto para el próximo año.

La reunión, prevista originalmente para el domingo, se ha retrasado cuatro días. El grupo había iniciado conversaciones a principios de semana sobre la posibilidad de retrasar el aumento de la oferta.

El petróleo ha estado atrapado en un rango estrecho desde mediados de octubre, con los precios sacudidos por los riesgos geopolíticos en Medio Oriente y Ucrania, la victoria electoral presidencial de Donald Trump y las expectativas de un exceso de oferta en 2025.

“Ante la ausencia de novedades geopolíticas, esperamos que la acción de los precios se mantenga moderada, más ahora que se ha pospuesto la reunión ministerial de la OPEP+”, dijo Harry Tchilinguirian, jefe de investigación del grupo Onyx Capital Group.

Mientras tanto, los inventarios de crudo de EE.UU. cayeron en 1,8 millones de barriles la semana pasada, rompiendo una racha de tres semanas de ganancias, según datos de la Administración de Información Energética.

