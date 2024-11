Mosab Abu Toha convierte en poemas el padecimiento palestino "para abrir mentes y oídos"

Rosa Díaz

Madrid, 27 nov (EFE).- El mundo "ha abandonado a los palestinos", según el escritor gazatí Mosab Abu Toha, pero él no ceja en su empeño de relatar su sufrimiento porque "la única manera de detener este genocidio es penetrar en los corazones de piedra de los gobernantes" y hacerles entender que quienes están muriendo "son seres humanos".

El autor de "Cosas que tal vez halles ocultas en mi oído", inspirado en el drama de los gazatíes entre 2001 y 2021, acaba de escribir otro libro, 'Forest of noise', que captura la vida y la muerte de sus compatriotas en el último año y con el que espera ayudar a "romper el silencio".

Según afirmó el escritor en una entrevista con EFE en Madrid, "Israel no solo mata a los palestinos, sino que además quiere que no se hable de ello" y el silencio que está imponiendo "es cada vez peor, porque los palestinos nunca han dejado de gritar".

Mosab Abu Toha, nacido en Gaza en 1992, sabe que en el mundo hay personas que "escuchan a los palestinos, que saben de su sufrimiento y que se manifiestan en las calles" pidiendo el fin de la guerra.

Pero los gobernantes "son cobardes y racistas" y "siguen vendiendo armas a Israel porque no dan valor a la vida de los palestinos".

El escritor lamenta que el silencio se haya impuesto en muchos países de Occidente donde, según dice, los medios de comunicación no dan voz a los palestinos.

"Me cuesta hablar con los medios de comunicación occidentales porque no quieren que hable de política -señala-, pero yo lo único que hago es hablar de mí, de mi familia, de mis estudiantes, de mi esposa, que el mes pasado perdió a su tío y a su esposa, y a tres de sus hijas, una de ellas asesinada junto con su marido y sus cinco hijos".

"Si a los palestinos no nos dejan habla de nosotros mismos, ¿qué podemos hacer", se pregunta.

Mosab Abu Toha logró salir de Gaza a finales del año pasado después de haber sido encarcelado por el ejercito israelí y liberado gracias al clamor internacional de sus colegas del PEN Club Internacional y el activismo digital de sus lectores.

Ahora vive en Estados Unidos, pero su alma está en Gaza y sigue el día a día de sus compatriotas a través de las redes sociales.

"El genocidio ocurre a la luz del día y cualquiera que quiera verlo puede verlo en redes, pero los gobernantes no quieren", denuncia.

Durante los meses que lleva en Estados Unidos, Mosab Abu Toha ha escrito un segundo libro que "se parece al anterior, porque habla de los mismos asesinos, del mismo país, del mismo paisajes, pero en el que hay todavía más cadáveres, más escombros y más gritos".

Cuando alguien escribe un poemario como 'Things you may find hidden in my ear', en el que hay tanta guerra y destrucción, desea no tener que volver a hacerlo", pero se ha visto obligado por la guerra de Gaza y acaba de publicar en inglés 'Forest of noise'.

Reconoce que es difícil que su pueblo mantengan la esperanza después de "catorce meses muriendo" y sabe que "hay muchas personas que ya la han perdido y solo desean morir" porque "¿de qué les sirve salvarse de un bombardeo si poco después llega otro?".

A él mismo le cuesta seguir esperanzado, aunque de vez en cuando recibe alguna buena noticia, como la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, que en su opinión "llega tarde" pero "demuestra que Israel es un estado criminal" en el que gobiernan "personas peligrosas que ven a los palestinos como animales".

A pesar de que el drama palestino no parece tener fin, Mosab Abu Toha sigue escribiendo en verso las historias de sus compatriotas porque "la poesía no salva vidas ni cura heridas, pero puede abrir los ojos, la mente y los oídos de quien la escucha".

Los muertos en Palestina "no son números, son personas con historias individuales que no quiero que se pierdan". EFE

