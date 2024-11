La coalición en el Gobierno italiano se divide y Forza Italia vota con la oposición

Roma, 27 nov (EFE).- La coalición de derecha al frente del Gobierno italiano se dividió este miércoles, cuando Forza Italia decidió votar junto con la oposición en contra de la reducción del impuesto anual que pagan todas las familias italianas para financiar la televisión pública RAI, una propuesta de sus socios de la Liga.

La bajada del llamado 'canon RAI' había sido propuesta en los Presupuestos Generales por la Liga, del ultraderechista Matteo Salvini, miembro de la mayoría gubernamental junto a la conservadora Forza Italia, de Antonio Tajani, y los ultras Hermanos de Italia, de la primera ministra, Giorgia Meloni.

Durante la comisión en el Senado para evaluar las enmiendas presentadas a los Presupuestos, Forza Italia votó a favor de la enmienda de la oposición que pedía la prórroga de la reducción de la contribución para la televisión pública y que fue aprobada por 12 votos a 10.

La división entre los partidos de Salvini y Tajani no es la primera, aunque hasta ahora no se había materializado en una votación, tras la cual fuentes de la presidencia del Ejecutivo que lidera Meloni indicaron a los medios locales de que se trataba de "un tropiezo" que "no beneficia a nadie".

"El Gobierno se compromete firmemente a apoyar a las familias y a las empresas, actuando siempre en un marco de credibilidad y seriedad. El tropiezo de la mayoría en la cuestión de la reducción del canon de la Rai no beneficia a nadie", afirmaron las fuentes.

Según Elly Schlein, la líder del Partido Demócrata (PD), el mayor de la oposición, el voto de Forza Italia demuestra que "la mayoría está hecha jirones y las divisiones son evidentes".

"Están desorganizados, demasiado ocupados peleándose entre ellos, en vez de gobernar el país", añadió.

Hace unos días, Meloni había reunido a sus aliados para limar diferencias de cara a la aprobación de los Presupuestos, pero sobre el impuesto de la RAI Forza Italia se ha mantenido firme.

Salvini aseguró que "reducir el coste del canon siempre ha sido un objetivo no de la Liga, sino del centro-derecha. ¿Forza Italia no quiere bajarlo? Lo siento, no por la Liga sino por los italianos a quienes se les podría haber recortado ese impuesto".

Mientras el portavoz en el Senado de Forza Italia, Maurizio Gasparri, reiteró: 'Estamos en contra, siempre lo hemos dicho con transparencia' antes de añadir que "lo del canon de la RAI no tiene sentido se quitan 430 millones de dinero público a la RAI, ahorrando al ciudadano 1,20 euros al mes".

El impuesto de la RAI se paga por núcleo familiar y se incluye en la factura bimensual de la electricidad. EFE