Jorge Martín: "Que Ducati no me cogiese seguramente nos ha ayudado a ganar el mundial"

Madrid, 27 nov (EFE).- El campeón del mundo de Moto GP, Jorge Martín (1997, San Sebastián de los Reyes), cumplió su sueño el pasado 17 de noviembre tras superar en puntos a Pecco Bagnaia y sumar el primer título mundial de la categoría reina a su palmarés. El que ya fuese campeón del mundo de Moto3 en 2018, logró una doble hazaña, ser el primer piloto en proclamarse campeón con un equipo privado en esta era, desde que lo hiciese Valentino Rossi en 500cc. Ahora celebra su éxito mientras se prepara para una temporada marcada por su marcha de Ducati, donde Marc Márquez ocupará su lugar.

Pregunta. La primera vez que le vi fue en Montmeló 2016. En ese entonces Jorge Martín estaba sentado en el box de Jorge Martínez Aspar, con una gorra y delante de su Mahindra, una moto difícil en Moto3. Hoy es campeón del mundo de MotoGP. ¿Tantas cosas han cambiado?

Respuesta. Sí, muchas cosas. La persona es prácticamente la misma, pero a nivel deportivo varios equipos, varias lesiones, muchas historias... Ahora estamos aquí, lo hemos conseguido y toca disfrutarlo.

P. Es el mejor momento de su carrera...

R. Sí, seguro, con diferencia. Sí que me hubiera imaginado conseguirlo, pero parecía que nunca iba a llegar. Al final ha llegado. En 2018 conseguí el mundial pero no paré. A la media hora ya estaba pensando en lo siguiente y no pude disfrutar del momento. Ahora lo estoy haciendo y estoy muy contento.

P. Aleix Espargaró y usted son íntimos amigos. Ahora se sube a su Aprilia, parece justicia poética. ¿Está ya pensando en hacer de la moto una potencial campeona o se lo toma con calma y disfruta de la hazaña?

R. Habrá tiempo para eso. Ahora mismo no sirve pensar y pensar. Cuando empiecen ya los test será estar 100% enfocado en eso, en hacer que mi adaptación sea rápida, hacer funcionar bien esta moto. Ahora quiero parar y disfrutar bien del momento.

P. En 2023 ya luchó el mundial hasta Valencia (última carrera del año). Esta temporada ha tenido momentos como la caída en Alemania cuando iba primero o el baile de fichajes que desconcertó un poco. ¿Es Jorge Martín campeón del mundo de MotoGP por saber gestionar mejor sus emociones?

R. Básicamente, lo has dicho tú. He gestionado mejor las emociones. El año pasado la presión era la misma, las decisiones eran las mismas, había opción a subir al equipo oficial. Fue bastante parecido en términos de lo que pasó fuera de la pista, pero saber gestionar esas emociones y, además, demostrar en pista, acabar el trabajo, conseguir victorias, podios, tanto sprints como domingos... Ser siempre rápido y sin hacer errores.

P. ¿Hay algún truco para ser tan rápido al sprint?

R. No, básicamente ser explosivo. No hace falta gestionar tanto, es pura velocidad y es más disciplina. Siempre intento trabajar para el domingo pero siempre me ha faltado algo. Cuando no era Marc, era Pecco o Enea. El único que ha marcado un poco la diferencia es Pecco Bagnaia. Hay que ser rápido todos los días.

P. Se marcha de Ducati. Se marcha el piloto campeón del mundo de la marca pero también el equipo campeón del mundo con la estructura, el Prima Pramac Racing. ¿Cómo se explica eso?

R. Es difícil de entender la verdad, pero esto no es cosa mía. Al final, yo me centro en lo que puedo controlar, que es pilotar y dar mi cien por cien. Los temas contractuales, míos, a veces no llegan a ni a mis manos, imagínate de equipo. Pramac siempre mantuvo la palabra, si yo no iba al equipo oficial ellos se irían de Ducati. Y eso han hecho, tienen un nuevo proyecto por delante, un gran reto y veremos cómo les va.

P. ¿Siente que su equipo ha estado detrás hasta el final? No ha subido y se van de la marca.

R. Sí, el Pramac va a ser siempre mi familia. No he estado nunca en un equipo más de dos años y en Pramac he estado cuatro. Entonces, han pasado volando, la piña que hemos hecho, el equipo que hemos creado, va a ser único, muy difícil de repetir, esas sensaciones, esa unión. Que Ducati no me cogiese también nos hizo unirnos más y seguramente nos ha ayudado a ganar el mundial. Todo lo que ha pasado, los buenos y malos momentos, nos ha llevado a donde estamos y no me arrepiento de nada,

P. Ya se ha comentado que es el primer piloto de MotoGP que es campeón en un equipo privado. ¿Sabía que es el primer piloto desde Valentino Rossi en 2004 que gana el campeonato y cambia de fábrica?

R. Sí, lo sabía, lo sabía. Soy el único piloto de MotoGP que he sido campeón del mundo.Y es difícil, porque aunque sepas de motos no, no entiendes cuánta gente trabaja. En el Pramac éramos doce personas frente a una fábrica que son 150 o 200 trabajando. Pero nos ha unido, cada persona ha valido por diez. Estoy muy orgulloso del equipo que tengo,

P. Marc Márquez comentó que cuando se subió al equipo oficial de Ducati notó que había diferencias en los test. ¿Con Aprilia pasó igual, al ser fábrica?

R. No puedo decir mucho de cómo fue. Rivola (CEO de Aprilia Racing) dijo alguna cosilla. Yo estoy muy contento de donde voy y de esta nueva fábrica. Ser piloto de fábrica es el sueño de cualquier piloto y también lo he conseguido. Con muchas ganas de este nuevo proyecto.

P. ¿Cómo afronta la pretemporada con Aprilia con nuevo compañero? ¿Tiene ilusión?

R. Ilusión muchísima, mucha motivación. No me muevo por impulsos, soy muy disciplinado. Si un día me va mal, al día siguiente me voy a levantar y voy a volver a entrenar. Entonces, ahora que tengo esa motivación creo que es muy bueno de cara a la pretemporada y prepararme. Espero que esa disciplina y esa ilusión nos lleve a un buen puerto. Creo que hay mucho potencial, se veía que la Aprilia tenía días que iba muy bien y otros menos bien, pero tiene potencial. Veremos qué pasa.

P. ¿Le va a poner esa regularidad que le falta a la Aprilia?

R. Espero, espero. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Lo importante es dar el cien por cien y sacar el máximo de cada situación. Lo que venga será bueno. EFE

