Irán asegura que no ha proporcionado misiles balísticos a Rusia

Lisboa, 27 nov (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, aseguró este miércoles en una entrevista con EFE en Lisboa que su país no ha proporcionado misiles balísticos a Rusia, con la que Irán mantiene una cooperación militar desde hace tiempo.

Preguntado sobre la colaboración castrense y el envío de armamento iraní a Rusia, Araqchí recordó que "los europeos han proporcionado a Israel un montón de armamento sofisticado y eso es cierto, es un hecho".

"Israel utilizó esas armas contra nosotros. Los europeos incluso participaron en la defensa de Israel contra nuestros misiles. Así que esto también es un hecho", dijo.

"En cuanto a Irán y Rusia -continuó-, Irán y Rusia son amigos cercanos. Tenemos, de alguna manera, relaciones estratégicas en muchas direcciones y la cooperación militar no es algo nuevo entre nosotros".

Destacó que esa colaboración "ha estado allí durante mucho tiempo: les hemos cubierto algunas de sus necesidades en el ámbito militar. Cómo lo han utilizado es algo que depende de ellos, pero lo que puedo confirmar es que no hemos entregado misiles balísticos a Rusia".

Preguntado sobre si Moscú ayuda a Irán a aumentar sus capacidades nucleares, respondió con un rotundo "no, no" y agregó: "Nuestra tecnología nuclear es completamente nacional y esto es algo a lo que han llegado nuestros propios científicos. Y no necesitamos a nadie más".

"Tal vez si nos ayudan o no es otra cosa. La cuestión es que no necesitamos la ayuda de nadie más en nuestra tecnología nuclear y estamos bastante avanzados en eso, y estamos bastante satisfechos", afirmó.

Sobre si Rusia está ayudando a Irán en Oriente Medio y si su país mantiene consultas con Moscú sobre los acontecimientos en la región, Araqchí respondió: "Por supuesto, mantenemos consultas estrechas con los rusos sobre casi todo, incluso lo que está sucediendo en Oriente Medio".

"En Siria, por ejemplo -añadió-, desde hace tiempo tenemos algún tipo de cooperación con los rusos, incluso en forma de cooperación trilateral entre Irán, Rusia y Turquía, que se conoce como el proceso de Astaná".

"En la situación actual en Gaza y el Líbano, de nuevo mantenemos consultas estrechas con los rusos. EFE

(foto)(vídeo)