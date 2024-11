Goldman Sachs prevé que IPO de tecnológicas se duplicarán en 2025

(Bloomberg) -- Según un banquero sénior de Goldman Sachs Group Inc., un mercado más activo para las primeras ventas de acciones dará lugar a un aumento de las empresas tecnológicas que salgan a bolsa.

El número de ofertas públicas iniciales de tecnología “probablemente se duplicará con creces” en 2025, y la tasa de empresas que debutan a finales de año se aproximará a un promedio anual de alrededor de 34, dijo Will Connolly, jefe de mercados de capital de acciones tecnológicas del banco de Wall Street.

“Hay una enorme cantidad de grandes empresas tecnológicas candidatas a salir a bolsa y hay mucha demanda para poner dinero a trabajar”, afirmó Connolly al margen del evento Private Innovative Company Conference de Goldman Sachs, realizado en Las Vegas la semana pasada.

“La cuestión es con qué rapidez puede la gente recalibrarse a un mercado de OPI más activo”, dijo Connolly.

Las OPI tecnológicas han tardado en recuperar la salud desde la pandemia, en medio de un desplome de las valoraciones de las startups. El récord de US$160.000 millones recaudados en 2021 dio paso a totales inferiores a la media anual de US$31.100 millones de la década anterior al covid, según muestran los datos recopilados por Bloomberg.

Sin embargo, el rendimiento de las grandes empresas tecnológicas desde 2022 indica que hay apetito por nombres de calidad. Las acciones de las siete empresas que han recaudado más de US$1.000 millones en ese periodo, incluida la firma británica de infraestructuras de chips Arm Holdings Plc, la startup india de reparto de comida Swiggy Ltd. y la fintech kazaja Kaspi.JZ JSC, han subido un promedio ponderado del 92%, según los datos.

El mercado se acerca a un “punto de inflexión en el que las empresas harán fila para salir” a bolsa, afirmó Connolly. “Hemos visto una aceleración de las empresas que se preparan”.

Un sector del mercado que se ha mostrado muy activo a la hora de cerrar operaciones ha sido el de los fondos de capital riesgo, que han adquirido empresas tecnológicas de forma constante. Jon Gray, presidente de Blackstone Inc., se refirió a las expectativas de OPI en la última llamada de resultados de la empresa, mientras que un alto ejecutivo de Carlyle Group Inc. dijo a Bloomberg News este mes que tiene tres o cuatro empresas que le gustaría sacar a bolsa en 2025.

“Los fondos de capital riesgo desempeñarán un papel importante en las OPI del próximo año, ya que tienen un incentivo para devolver el capital”, afirmó Connolly. “Pero también veremos salir al mercado algunas empresas más tradicionales respaldadas por capital riesgo”.

